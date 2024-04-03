Российским военным осталось 500 метров до границы Часов Яра в ДНР

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Бойцам Вооружённых сил РФ осталось преодолеть около 500 метров для того, чтобы выйти к границе Часов Яра в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Государственной думы Виктор Водолацкий.
Генерал ВСУ в отставке, бывший заместитель секретаря совета национальной безопасности Украины Сергей Кривонос признал, что положение украинских войск в районе Часов Яра очень сложное. Потери в рядах ВСУ растут, а контратаки не достигают своей цели.
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