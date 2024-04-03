Российским военным осталось 500 метров до границы Часов Яра в ДНР

Бойцам Вооружённых сил РФ осталось преодолеть около 500 метров для того, чтобы выйти к границе Часов Яра в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Государственной думы Виктор Водолацкий.