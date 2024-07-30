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Армия России вошла в Торецк в ДНР и ведет боевые действия уже в пределах города. Об этом сообщил офицер ВСУ с позывным «Алекс», его слова передает украинское издание «Страна».
«Напряженно на Торецком направлении, бои уже перешли в непосредственно границы самого города, а не агломерации населенных пунктов вокруг Торецка», — заявил «Алекс».
При этом российский Telegram-канал «Фронтовая птичка» сообщает, что российские бойцы на танках и БМД начали штурмовать Торецк при поддержке авиации. При этом ВСУ уже понесли потери в количестве одной роты.
Накануне командир украинской 105-й бригады заявлял, что у российских войск есть реальный освободить город Торецк в Донецкой Народной Республике от подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ).
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