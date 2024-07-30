ВС РФ теснят ВСУ в центре Весёлого и завершают бои за Красногоровку: последние новости СВО

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Армия России ворвалась в село Весёлое в Запорожской области и смогла выбить ВСУ из центра населенного пункта, также к своему логическому завершению подходят бои за Красногоровку в ДНР, тем временем противник перебросил несколько бригад, созданных из мобилизованных и бывших заключенных, в Часов Яр.
Последние новости с полей спецоперации по состоянию на 30.07.2024 приводит редакция «Радио 1».
Здесь ВСУ пытаются не допустить форсирования ВС РФ канала «Северский Донец-Донбасс». Об этом сообщает военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, российские бойцы все же смогли подготовить плацдармы и перехватить инициативу.
Также, по данным военкора Евгения Лисицына, в Часов Яре российские десантники из 98-й дивизии закрепились в жилой застройке многоэтажек микрорайона Новый и приступили к штурму соседнего района Октябрьский. Предположительно, они планируют охватить город с севера и юга, чтобы усложнить снабжение гарнизона ВСУ на этом участке фронта.
ВС РФ выбили украинских военных из центра села Веселое и смогли продвинуться к северо-западной окраине Желанного и приближаются к стратегическому маршруту снабжения ВСУ в Донбассе - трассе Покровск-Константиновка, по которой снабжаются группировки противника в Часов Яре и Константиновке. До этой трассы после освобождения села Лазоватское осталось всего шесть км.
Кроме того, российские бойцы продвинулись к Карловке на южном участке фронта. Таким образом, ВСУ вынуждены отступать у нескольких сел, однако делают они это организованно, пытаясь стабилизировать фронт.
Здесь бойцы ВС РФ имеют успехи в Артемово и Северном. Российские военные взяли под контроль здания на границе между селами. Также российские силы выбили противника из Дома культуры в Северном. Кроме того, наши штурмовики продвигаются к центру Новгородского (Нью-Йорка). На сегодняшний день линия боевого соприкосновения проходит к югу от машиностроительного завода. Однако с фронта поступают данные, что ВС РФ смогли пройти еще дальше.
Бои за Красногоровку подходят к своему логическому завершению, так считает военкор Евгений Лисицын. По его словам, ВСУ еще сохраняют позиции только на небольшой территории на северной окраине города. Во вторник, 30 июля, российским бойцам удалось занять первые дома в Заречье – это последний участок в Красногоровке, где еще удерживаются украинцы.
Здесь ВСУ пытаются контратаковать и прорваться к многоэтажной застройке. Для этого противник сосредотачивает тяжелую бронетехнику и большое количество пехоты, созданной из мобилизованных и бывших заключенных. За минувшие сутки российские военные отразили две контратаки и сорвали восемь попыток ВСУ перебросить резервы на правый берег реки Волчья.
Тем временем украинское командование пытается захватить село Старица, здесь было произведено четыре попытки контратак, однако все они были отбиты нашими военными. Также по позициям врага было нанесено несколько авиаударов с использованием ФАБ-3000.
В районе Липцов ВС РФ отразили четыре атаки противника в селе Глубокое. Сейчас наши бойцы перешли там к обороне, и пока нет речи о расширении буферной зоны у Белгородской области, пишет Telegram-канал «Два майора».
Украинский военный ресурс Deep State подтверждает продвижение ВС РФ на многих направлениях СВО. Зафиксированы успехи российских войск на Покровском направлении — к северо-западу и западу от недавно освобожденного Лозоватского, а также северо-восточнее Угледара. Там армия России приблизилась к трассе, ведущей на Марьинку.
Тем временем американский «Институт изучения войны» сообщает, что российские войска закрепились на агрегатном заводе в Волчанске Харьковской области.
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Часовоярское направление
Здесь ВСУ пытаются не допустить форсирования ВС РФ канала «Северский Донец-Донбасс». Об этом сообщает военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«Вдоль канала «Северский Донец-Донбасс» идет активная работа ВСУ по минированию береговой линии. Также в населенный пункт Часов Яр прибыло несколько батальонов из числа мобилизованных граждан Украины, в задачи которых входит недопущение массового форсирования водной преграды нашими военнослужащими и их закрепления на противоположном берегу», — написал Марочко в своем Telegram-канале.
По его словам, российские бойцы все же смогли подготовить плацдармы и перехватить инициативу.
Также, по данным военкора Евгения Лисицына, в Часов Яре российские десантники из 98-й дивизии закрепились в жилой застройке многоэтажек микрорайона Новый и приступили к штурму соседнего района Октябрьский. Предположительно, они планируют охватить город с севера и юга, чтобы усложнить снабжение гарнизона ВСУ на этом участке фронта.
Покровское направление
ВС РФ выбили украинских военных из центра села Веселое и смогли продвинуться к северо-западной окраине Желанного и приближаются к стратегическому маршруту снабжения ВСУ в Донбассе - трассе Покровск-Константиновка, по которой снабжаются группировки противника в Часов Яре и Константиновке. До этой трассы после освобождения села Лазоватское осталось всего шесть км.
Кроме того, российские бойцы продвинулись к Карловке на южном участке фронта. Таким образом, ВСУ вынуждены отступать у нескольких сел, однако делают они это организованно, пытаясь стабилизировать фронт.
Торецкое направление
Здесь бойцы ВС РФ имеют успехи в Артемово и Северном. Российские военные взяли под контроль здания на границе между селами. Также российские силы выбили противника из Дома культуры в Северном. Кроме того, наши штурмовики продвигаются к центру Новгородского (Нью-Йорка). На сегодняшний день линия боевого соприкосновения проходит к югу от машиностроительного завода. Однако с фронта поступают данные, что ВС РФ смогли пройти еще дальше.
Кураховское направление
Бои за Красногоровку подходят к своему логическому завершению, так считает военкор Евгений Лисицын. По его словам, ВСУ еще сохраняют позиции только на небольшой территории на северной окраине города. Во вторник, 30 июля, российским бойцам удалось занять первые дома в Заречье – это последний участок в Красногоровке, где еще удерживаются украинцы.
Харьковское направление
Здесь ВСУ пытаются контратаковать и прорваться к многоэтажной застройке. Для этого противник сосредотачивает тяжелую бронетехнику и большое количество пехоты, созданной из мобилизованных и бывших заключенных. За минувшие сутки российские военные отразили две контратаки и сорвали восемь попыток ВСУ перебросить резервы на правый берег реки Волчья.
Тем временем украинское командование пытается захватить село Старица, здесь было произведено четыре попытки контратак, однако все они были отбиты нашими военными. Также по позициям врага было нанесено несколько авиаударов с использованием ФАБ-3000.
В районе Липцов ВС РФ отразили четыре атаки противника в селе Глубокое. Сейчас наши бойцы перешли там к обороне, и пока нет речи о расширении буферной зоны у Белгородской области, пишет Telegram-канал «Два майора».
Противник подтверждает успехи ВС РФ
Украинский военный ресурс Deep State подтверждает продвижение ВС РФ на многих направлениях СВО. Зафиксированы успехи российских войск на Покровском направлении — к северо-западу и западу от недавно освобожденного Лозоватского, а также северо-восточнее Угледара. Там армия России приблизилась к трассе, ведущей на Марьинку.
«На Торецком направлении российские войска продвинулись в населенных пунктах Железное и Северное. Приблизившись таким образом к Торецку с востока. Под Северском войска РФ прошли к северу от Раздоловки в сторону дороги, ведущей в Северск со стороны Бахмута (Артемовска)», — фиксирует Deep State.
Тем временем американский «Институт изучения войны» сообщает, что российские войска закрепились на агрегатном заводе в Волчанске Харьковской области.
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Элина Позднякова