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Киев для подкрепления «забросил» в Часов Яр батальоны мобилизованных, чтобы защитить канал «Северский Донец — Донбасс». Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, сообщили в Российской газете.
«Украинские войска делают всё возможное, чтобы не допустить массового форсирования канала российскими войсками. Вдоль канала ведётся активная работа по минированию береговой линии. Кроме того, в Часов Яр прибыли несколько батальонов из мобилизованных граждан Украины», — подчеркнул военный эксперт.
Марочко также сообщил, что сейчас ВСУ готовят новые позиции в лесополосах вдоль канала. Однако передовым отрядам Вооружённых Сил России удалось подготовить плацдармы и перехватить инициативу на нескольких участках.
Ранее журнал Spiegel сообщил, что в боях за Часов Яр на стороне ВСУ участвуют немецкие снайперы.
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