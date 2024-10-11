Армия России вплотную приблизилась к Курахово в ДНР

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Российские силы вплотную приблизились к городу Курахово Донецкой Народной Республики с восточной стороны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в силовых структурах.
«Уже вплотную приблизились к Курахово со стороны Максимильяновки, что к востоку от города», — говорится в сообщении.
Уточняется, что наименьшее расстояние от города составляет порядка полукилометра. При этом продолжается наступление ВС РФ северо-восточнее от Курахово, откуда до города осталось чуть более одного км.
Ранее советник главы республики Игорь Кимаковский сообщал, что армия России берет ВСУ в клещи в Кураховке и Селидово на западе ДНР. Кимаковский также добавил, что российские бойцы на западе ДНР продвигаются к Красноармейску (Покровску) и Дмитрову (Мирнограду). Они работают над тем, чтобы перерезать дороги снабжения для ВСУ между Селидово и Красноармейском, а также между Селидово и Курахово.
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Элина Позднякова