Контратака в Курской области, штурм под Угледаром, бои в Часове Яре: последние новости СВО

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Российские войска перешли ко второй фазе активного контрнаступления под Курском. Кроме того, завладеть инициативой ВС РФ удалось сразу на нескольких участках фронта. Подробнее о событиях в зоне проведения спецоперации расскажет «Радио 1».
Курская область
На Курском направлении российские войска атаковали позиции ВСУ в Кореневском и Суджанском районах. ВС РФ смогли выбить противника из Зеленого Шляха, также зафиксирован прорыв обороны ВСУ на северном фланге Курского приграничья. Телеграм-канал Colonelcassad сообщает, что противник признает ухудшение ситуации в западной части Курского выступа.
«Сообщается о значительном продвижении российских войск в районе Любимовки и Новоивановки, а также о серьезных потерях и нарушении связности обороны. Резервы пытаются перебрасывать через Суджу к проблемным участкам», — пишут авторы портала.
По информации телеграм-канала Mash, российские военные приступили ко второй фазе активного контрнаступления под Курском. Согласно данным портала, ВС РФ уже контролируют село Любимовка и дорогу Суджа — Коренево, которую украинские силы использовали для снабжения своих подразделений.
В телеграм-канале группировки войск «Север» сообщили, что ударные беспилотники продолжают уничтожать бронетехнику ВСУ, а батальонно-тактические группы ВС РФ выбивают противника, оказавшегося в оперативном окружении, из населенного пункта Любимовка в Курской области. Эпицентр боевых действий перемещается чуть юго-восточнее, в район села Толстый Луг.
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Донецкое направление
Мотострелковая разведгруппа группировки «Юг» захватила два миномета ВСУ на подступах к Гродовке. Российские бойцы использовали их против отступающих украинских сил.
Также российские войска уничтожили командно-наблюдательный пункт (КНП) украинской армии, который был обнаружен благодаря тому, что украинские бойцы снимали видео, предположительно, для TikTok. КНП находился в блиндаже близ населенного пункта Горняк и был уничтожен с помощью российского беспилотника.
Харьковское направление
Российские силы нанесли удар по пункту управления ВСУ, который координировал действия украинских подразделений в районе Волчанска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко, который отметил, что удар был нанесен прицельным огнем. По предварительным данным, российские войска, продвигаясь на юг от Синьковки, захватили северные окраины Петропавловки.
Подразделения группировки «Север» нанесли удары по формированиям 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 129-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Малые Проходы и Липцы в Харьковской области. По оценкам, ВСУ потеряли до 55 военнослужащих, два автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30. Также был уничтожен полевой склад боеприпасов.
Фото: Минобороны РФ
Угледарское направление
Российские войска продолжают зачистку лесополос севернее Угледара и Водяного, готовясь к штурму Богоявленки. Высокая интенсивность боевых действий наблюдается в районе Катериновки и Антоновки, а также сильные бои идут у Острого.
Покровское направление
На Покровском направлении, к югу от Цукурино, идут тяжелые бои в Новоселидовке, где российская армия уже контролирует до половины села. Ситуация аналогична и в соседней Измайловке, где противник упорно сопротивляется, осознавая, что потеря этих населенных пунктов приведет к окружению Горняка.
Торецкое направление
В Торецке бойцы ВС РФ продолжают наступление на линию обороны противника в северной части города. Сражение за шахту «Центральная» и ее террикон продолжается, сообщает военкор Евгений Лисицын в своем телеграм-канале.
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Купянское направление
На Купянском направлении подразделения ВС РФ продвинулись южнее Синьковки и достигли северо-западных окраин Петропавловки, увеличив контроль на три километра. Западнее Кисловки продолжаются встречные бои, при этом линия боевого соприкосновения остается неизменной уже длительное время. В районе Песчаного Армия России пытается расширить свою зону контроля, сражения идут на севере, западе и юге, однако значительных успехов за последние сутки не зафиксировано.
Константиновское направление
На Константиновском направлении подразделения ВС РФ продвигаются вдоль канала юго-западнее Григоровки. В микрорайоне Октябрьский в Часове Яре продолжаются встречные бои. Продвижение здесь происходит крайне редко из-за высокой концентрации огня и активного использования беспилотной авиации.
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Анастасия Хохлова