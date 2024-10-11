ВСУ потеряли командный пункт из-за съемок TikTok

Вооруженные силы России уничтожили украинский командно-наблюдательный пункт (КНП) у населенного пункта Горняк в ДНР. Причиной ликвидации стала активность украинских бойцов.
Они, предположительно, снимали видео для TikTok. Об этом сообщил оператор беспилотного летательного аппарата (БПЛА) группировки «Юг» с позывным Печорин.
После обнаружения активности личного состава ВСУ в блиндаже, российский дрон был направлен на уничтожение КНП, что привело к его полному разрушению.
Ранее сообщалось, что операторы FPV-дронов из группировки войск «Днепр» успешно выявили и уничтожили спутниковые антенны системы Starlink, используемые ВСУ на правом берегу Днепра, сообщили в министерстве обороны России.
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«Они снимали друг друга на видео. Было подозрение, что это для TikTok, после чего было принято решение немедленно поднять дрон и наказать их за такое поведение», — рассказал Печорин РИА Новости.
После обнаружения активности личного состава ВСУ в блиндаже, российский дрон был направлен на уничтожение КНП, что привело к его полному разрушению.
Ранее сообщалось, что операторы FPV-дронов из группировки войск «Днепр» успешно выявили и уничтожили спутниковые антенны системы Starlink, используемые ВСУ на правом берегу Днепра, сообщили в министерстве обороны России.
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Елена Перлова