Во Франции рассказали о шоке ВСУ из-за потери Угледара

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Потеря Угледара стала психологическим шоком для солдат Вооруженных сил Украины. Об этом пишет французская газета Le Figaro.
Уточняется, что потеря данного населенного пункта также привела к снижению морального духа бойцов. Согласно информации издания, украинцы стали чаще дезертировать.
В материале газеты говорится, что чем больше дезертиров среди ВСУ, тем больше преимущества у ВС России на линии боевого соприкосновения. Отмечается, что на сегодняшний день в Донбассе происходят крупные сражения, в которых доминирует российская армия.
Напомним, 3 октября в Минобороны РФ подтвердили, что российские войска освободили Угледар в Донецкой народной республике.
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В материале газеты говорится, что чем больше дезертиров среди ВСУ, тем больше преимущества у ВС России на линии боевого соприкосновения. Отмечается, что на сегодняшний день в Донбассе происходят крупные сражения, в которых доминирует российская армия.
Напомним, 3 октября в Минобороны РФ подтвердили, что российские войска освободили Угледар в Донецкой народной республике.
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Екатерина Коршунова