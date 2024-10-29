«Мясные штурмы» под Суджей, обстановка в Курской области, прорыв вблизи Работино: последние новости СВО

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko
Российские войска прорвали оборону противника севернее Работино. В Курской области ВСУ стремятся атаковать, но несут большие потери. О последних событиях в зоне СВО по направлениям расскажет «Радио 1».
Курская область
В Минобороны России сообщили, что украинские войска в Курской области не могут противостоять наступлению российских военных, оставляя на поле боя убитых и раненых. В ведомстве отметили, что «благодаря активным действиям морпехов Черноморского флота противник ежедневно несет потери и отступает с ранее захваченной территории».
В Глушковском районе продолжаются бои в окрестностях населенного пункта Новый Путь. Несмотря на предыдущие успехи российских войск, полностью вытеснить противника с территории пока не удалось. В Кореневском и Суджанском районах продолжаются столкновения в окрестностях Любимовки и Дарьино, где украинские формирования предприняли контратаки по типу «мясных штурмов».
В районе Новоивановки российским войскам удалось восстановить контроль. На других участках Суджанского района ситуация также остается напряженной. Вблизи Гуево российские военно-космические силы наносят удары объемно-детонирующими авиабомбами по украинским позициям. Кроме того, ракетным ударом был поражен пункт дислокации резервов ВСУ в районе Юнаковки.
Запорожское направление
На Запорожском направлении, к северу от села Работино, российские войска прорвали оборону противника. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Он отметил, что за последние сутки продолжается атака российских войск.
«Началась она по флангам, а затем усилилась бронетехникой и фронтовой авиацией. Оборона противника была прорвана, продвижение наших войск составило более километра севернее Работино, ширина участка нашего продвижения до 10 квадратных километров», — отметил Рогов.
Также, по его словам, продвижение украинских войск на этом участке за всё время прошлогоднего контрнаступления сведено на ноль, а многочисленные потери ВСУ оказались напрасны.
«На сегодня всё отбито и освобождено. Инициатива находится в руках у русской армии. Наши войска постепенно продвигаются в сторону Новоданиловки и Малой Токмачки», — отметил Рогов.
Фото: iStock/Denniro
Купянское направление
На Купянском направлении российские войска увеличивают контроль в районе Кругляковки, с боями продвигаясь севернее, к Колесниковке. Эти действия способствуют укреплению позиций близ реки Оскол. В окрестностях Купянска ВКС России наносят удары по вражеским переправам, что затрудняет логистику противника.
Торецкое направление
В Торецке (Дзержинске) продолжаются интенсивные бои. Штурмовые группы ВС РФ уничтожают позиции врага с помощью мощных доработанных танковых мин. ВСУ периодически проводят контратаки, пытаясь замедлить наступление.
Покровское направление
На покровском направлении наблюдается расширение контроля вокруг Вишнёвого, близ Селидово, где завершается операция по зачистке. Противник признает потерю Горняка. Армия России продолжает наступление от Цукурино на запад, с боями за Новодмитровку.
Шеф Пентагона получил персональный брифинг о планах ВСУ в Курской области
Южнодонецкое направление
Российские войска установили флаг в Катериновке, где продолжаются бои за населенный пункт. Северо-западнее Угледара, после освобождения Шахтерского, ВС РФ атакуют в направлении Ясной Поляны, не снижая темпов прорыва обороны ВСУ.
Артемовское направление
В Часове Яре и его окрестностях идут интенсивные бои. На северном фланге российские войска вытеснили украинские силы из лесных массивов, в то время как на южном фланге продолжаются тяжелые сражения.
Читайте также:
В Курской области замечена активность украинских заградотрядов
Украинский генерал заявил об обрушении фронта ВСУ
Появились кадры уничтожения иностранных диверсантов в Брянской области
Анастасия Хохлова