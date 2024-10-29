ВС РФ освободили населённый пункт Горняк в ДНР

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Российские войска освободили населённый пункт Горняк в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что взять под контроль населённый пункт удалось благодаря успешным наступательным действиям подразделения группировки войск «Центр».
Кроме того, подразделение российских войск нанесло поражение живой силе и боевой технике семи бригадам ВСУ в районах населённых пунктов Вознесенка, Димитров, Красное, Ленинское, Лысовка, Новоалексеевка, Тарасовка и Селидово.
В боевых действиях с военными «Центра» украинские войска потеряли более 500 военнослужащих и несколько единиц боевой техники, в том числе западного производства.
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Кроме того, подразделение российских войск нанесло поражение живой силе и боевой технике семи бригадам ВСУ в районах населённых пунктов Вознесенка, Димитров, Красное, Ленинское, Лысовка, Новоалексеевка, Тарасовка и Селидово.
В боевых действиях с военными «Центра» украинские войска потеряли более 500 военнослужащих и несколько единиц боевой техники, в том числе западного производства.
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Анастасия Чинкова