Хорватия передаст ВСУ югославские танки и БМП за скидку на танки Leopard

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Министр обороны Хорватии Иван Анушич и его коллега из Германии Борис Писториус подписали письмо о намерениях передать Украине 30 танков и 30 БМП югославского производства 1980-х годов в обмен на скидку при приобретении танков Leopard. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Хорватии.
Отмечается, что Анушич вместе с начальником Генштаба Минобороны генералом-полковником Тихомиром Кундидом с рабочим визитом посетили Берлин, где встретились с Писториусом. Главной темой их беседы стало оснащение и модернизация ВС Хорватии с акцентом на приобретение новых танков Leopard 2А8.
Германия предложила Хорватии присоединится к немецкой программе совместной закупки основного боевого танка Leopard 2А8. Анушич и Писториус подписали письмо, из которого следует, что Хорватия со своих складов передаёт Киеву 30 танков М-84 (производились в 1983-1991 годах) и 30 БМП М-80 (производились в 1979-1983 годах) вместе с запчастями и боеприпасами. А Германия, в свою очередь, даст Загребу деньги, на которые будут приобретены немецкие танки Leopard 2А8. При этом Хорватия получит скидку на 50 новых танков за счёт поставок Украине.
Напомним, что 9 октября власти Украины и Хорватии подписали соглашение о сотрудничестве на 10 лет. В рамках него будет оказываться военная, экономическая и политическая помощь.
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Германия предложила Хорватии присоединится к немецкой программе совместной закупки основного боевого танка Leopard 2А8. Анушич и Писториус подписали письмо, из которого следует, что Хорватия со своих складов передаёт Киеву 30 танков М-84 (производились в 1983-1991 годах) и 30 БМП М-80 (производились в 1979-1983 годах) вместе с запчастями и боеприпасами. А Германия, в свою очередь, даст Загребу деньги, на которые будут приобретены немецкие танки Leopard 2А8. При этом Хорватия получит скидку на 50 новых танков за счёт поставок Украине.
Напомним, что 9 октября власти Украины и Хорватии подписали соглашение о сотрудничестве на 10 лет. В рамках него будет оказываться военная, экономическая и политическая помощь.
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Анастасия Чинкова