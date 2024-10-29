Хорватия передаст ВСУ югославские танки и БМП за скидку на танки Leopard

Министр обороны Хорватии Иван Анушич и его коллега из Германии Борис Писториус подписали письмо о намерениях передать Украине 30 танков и 30 БМП югославского производства 1980-х годов в обмен на скидку при приобретении танков Leopard. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Хорватии.