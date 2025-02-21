Армия России взяла под контроль половину села Пятихатки в Запорожской области

Фото: iStock/Jakub Laichter
Российские бойцы заняли половину села Пятихатки в западной части Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, передает ТАСС.
«По Пятихаткам: наши войска вошли в данный населенный пункт, в результате наступательных действий взяли под свой контроль половину села и закрепились там», — пояснил Рогов.
Он уточнил, что сначала по позициям боевиков ВСУ были нанесены удары авиацией и артиллерией, уже после этого штурмовики ВС РФ начали свое успешное продвижение.
Ранее в беседе с РИА Новости Рогов сообщил, что российские бойцы в тяжелейших боях вытеснили украинских боевиков из села Новоочеретоватое на Времевском направлении запорожской ЛБС и установили там флаг России.
Читайте также:
ВС РФ полностью освободили микрорайон Северный в Часов Яре
Украинские солдаты смеялись над голодающими жителями ЛНР
Эксперт Киселев: на Украине начались массовые облавы по выявлению подпольщиков
Элина Позднякова