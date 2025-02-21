Украинские солдаты смеялись над голодающими жителями ЛНР

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По словам жительницы города Лисичанск в Луганской Народной Республике Ольги Вахник, украинские военные смеялись над голодающими и привозили людям техническую воду вместо питьевой. Этим женщина поделилась с РИА Новости.
«По три, по четыре человека в очереди мы стояли, за продуктами. Должна была приехать машина. Украинские солдаты ехали, они ехали на танках мимо вот этой очереди и смеялись. Вот все повылазили на танк, на танках, сидели сверху и все смеялись, тыкали пальцами... А мы стояли в этой очереди.», — делиться Ольга с агентством.
Также по рассказам Вахник, когда в Лисичанске отключили воду, бойцы ВСУ начали завозить ее в город. При этом вместо питьевой солдаты раздавали техническую воду, набранную из искусственного водоема. Сами же украинские солдаты говорили, что пить ее можно. По словам Ольги, она была мутной, а после назвала ее «технической водой для промывки унитаза».
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