Эксперт Киселев: на Украине начались массовые облавы по выявлению подпольщиков

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По словам военного эксперта Виталия Киселева, служба безопасности Украины начала массовые облавы по выявлению подпольщиков. Об этом он рассказал ТАСС.
«Лютует СБУ сейчас. В особенности сейчас занимаются расследованием, откуда информация исходила, кто взломал и так далее. Не исключаю, что доложили уже и Зеленскому - просроченному президенту - об этом, и он дал команду. Идут массовые облавы», — пояснил агентству Киселев.
Ранее эксперт в ходе эфира «Соловьев Live» рассказал, что в Одесской и Николаевской областях граждане начали получать на свои телефоны рассылки о том, что данные территории находятся под контролем РФ, а Одесса и Николаев уже являются российскими городами. Согласно информации из подполья, на которую опирался Киселев, такие сообщения получили порядка 80% жителей этих регионов.
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