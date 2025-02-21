ВС РФ полностью освободили микрорайон Северный в Часов Яре

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Российские бойцы полностью освободили от боевиков ВСУ микрорайон Северный в Часов Яре, а после взяли под полный контроль взяли под контроль местность территорию к северо-западу от города. Об этом сообщили в Добровольческом корпусе в составе группировки «Юг», передает ТАСС.
«Успешными действиями 200-й мотострелковой бригады, действующей в составе Добровольческого корпуса, освобожден от противника микрорайон Северный города Часов Яр», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на сегодняшний день, российские бойцы держат под полным контролем территорию северо-западнее от города.
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