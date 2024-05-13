Армия России взяла под свой контроль очередное село в Харьковской области

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Бойцы группировки ВС РФ «Север» подняли флаг России над селом Глубокое в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
«Флаг России поднят над Глубоким! Силы группировки «Север» продолжают идти вперед на Харьков», — говорится в сообщении военкоров.
Отмечается, что российские бойцы водрузили флаг России на одном из зданий в селе Глубокое. Однако бои за населенный пункт ещё продолжаются.
Минобороны данную информацию официально не подтверждало.
12 мая пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации объявила об освобождении населенных пунктов Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. Кроме того, в ведомстве отметили успешные операции по поражению живой силы и техники в районах населенных пунктов Дегтярное, Волчанск и Казачья Лопань.
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