ВС РФ могут заманивать ВСУ в ловушку в Харьковской области

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Наступление армии России на Харьковскую область может быть ловушкой для ВСУ. Так считает обозреватель Дэвид Экс, об этом он написал в статье для Forbes.
«Если же российская кампания на севере — всего лишь уловка, то ее цель, по-видимому, заключается в том, чтобы вынудить ВСУ оттянуть с востока на север бригады, защищающие такие города, как Часов Яр», — предположил Экс.
При этом он отметил, что если Харьковское направление является основным для российского наступления, то уже в ближайшее время на Волчанск «обрушатся целые полки».
По словам Экса, продвижение российской армии станет большой проблемой для ВСУ, так как своим наступлением ВС РФ уже завладели инициативой на поле боя.
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Элина Позднякова