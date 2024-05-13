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Оборона украинской армии в городе Волчанск не подготовлена к наступлению ВС РФ. Об этом пишет французская газета Le Monde, ссылаясь на собственный источник в городе.
«Источник газеты с тревогой подтверждает, что оборона Волчанска не подготовлена и что в районе нет необходимых средств для блокирования ВС России», — говорится в статье.
Ранее в управлении Национальной полиции Украины заявляли, что ситуация в Волчанске на северо-востоке Харьковской области резко ухудшилась. Людей в городе почти не осталось, здания уничтожены либо разрушены. При этом координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказывал, что в ночь на 12 мая по позициям ВСУ в Волчанске были нанесены удары фугасными авиабомбами (ФАБ). Были слышны звуки пикирующих самолётов, а также очень мощные взрывы. Атака продолжалась почти до двух часов ночи.
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Элина Позднякова