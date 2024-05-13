Харьковскую область защищают три линии обороны

Харьковская область защищена тремя линиями обороны, при этом самые подготовленные фортификации находятся на определённом расстоянии от границы из-за обстрелов российской армии. Об этом рассказал глава украинской Госслужбы транспорта Александр Яковец.
«Оборона состоит из трех линий. Переднюю, на границе, обустраивают сами военные под постоянными обстрелами. Вторая, на расстоянии 15-17 км, уже крепче, но тоже строится под обстрелами. А самая надежная — третья, уже с железобетонными сооружениями», — рассказал Яковец.
Он также отметил, что возводить глубокие фортификации на первой линии обороны под обстрелами ВС РФ очень опасно.
Ранее главный аналитик CNN по вопросам национальной безопасности США Джим Шутто заявлял, что продвижение российских войск в Харьковской области стало одной из крупнейших наступательных операций за последнее время. Ключевой целью этого наступления станет создание буферной зоны, о которой ранее говорили власти России.
Читайте также:
Оборона ВСУ в Волчанске Харьковской области не вынесет наступления ВС РФ
В США предрекли Киеву мрачное будущее в случае отказа от сдачи Харьковской области
ВС РФ освободили четыре новых населенных пункта в Харьковской области
Элина Позднякова