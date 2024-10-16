Армия России взяла Селидово в полукольцо

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Армия России взяла Селидово в полукольце, поэтому ВСУ будут вынуждены отступить. Об этом пишет военный аналитик Bild Юлиан Репке.
«15-я бригада Нацгвардии "Кара-Даг" успешно держит оборону в городе, но соседние части не справляются. Поэтому бойцам придется отойти, чтобы избежать окружения», — пишет Репке.
При этом украинский боевик батальона «Айдар»* Станислав Бунятов подтверждает, что армия России постепенно обходит город и берет его в клещи.
Он также добавил, что на этом участке у ВСУ имеются проблемы с взаимодействием, которые характерны в целом для украинской армии, приводит слова боевика ВСУ украинское издание «Страна».
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Элина Позднякова