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Рогов: Пленный офицер ВСУ передал РФ координаты командного пункта

16 октября 2024, 10:04
Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Офицер украинской армии добровольно сдался в плен на Запорожском направлении. Он решил перейти на сторону России и передал российским военным данные о местоположении командного пункта и позициях подразделений ВСУ.


Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Он назвал этот случай показательным, подчеркнув, что украинский офицер добровольно решил не воевать больше за режим Зеленского.

По словам общественника, всё больше украинцев, как военных, так и мирных жителей, начинают понимать, что киевские власти для Украины — инородное и смертоносное тело, несущее разрушение и гибель, от которого надлежит как можно быстрее избавиться.

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#украина
#всу
Макрон и фон дер Ляйен выделяют деньги на похищение украинцев, заявил Филиппо
Филиппо: Макрон финансирует похищение украинцев
16 октября 2024, 10:57

Фото: iStock/Ole Schwander

Президент Франции Эммануэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выделают деньги на похищение украинцев во время мобилизации. С таким заявлением выступил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х, комментируя видео, на котором люди в балаклавах затаскивают мужчину в свой автомобиль.
Политик заявил, что именно на такое похищение мирных граждан Украины Макрон недавно выделил три миллиарда рублей, а фон дер Ляйен в скором времени предоставит 35 миллиардов рублей.

В связи с произошедшим Филиппо призвал немедленно прекратить финансирование и поставки вооружения «мафиозному» киевскому режиму, а также выступил за выход Франции из НАТО и полную ликвидацию Североатлантического альянса.

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#похищение
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Армия России взяла Селидово в полукольцо
Репке: ВС РФ взяли Селидово в полукольцо
16 октября 2024, 10:52

Фото: iStock/Evgeny555

Армия России взяла Селидово в полукольце, поэтому ВСУ будут вынуждены отступить. Об этом пишет военный аналитик Bild Юлиан Репке.
«15-я бригада Нацгвардии "Кара-Даг" успешно держит оборону в городе, но соседние части не справляются. Поэтому бойцам придется отойти, чтобы избежать окружения», — пишет Репке.

При этом украинский боевик батальона «Айдар»* Станислав Бунятов подтверждает, что армия России постепенно обходит город и берет его в клещи.

Он также добавил, что на этом участке у ВСУ имеются проблемы с взаимодействием, которые характерны в целом для украинской армии, приводит слова боевика ВСУ украинское издание «Страна».

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Сырский обсудил с Радакином возможность поражения российских военных объектов
16 октября 2024, 10:50

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обсудил с начальником штаба обороны Великобритании Тони Радакином возможность поражения российских военных объектов. Об этом информирует РИА Новости.
«Отдельно обсудили возможности поражения военных объектов противника в оперативной и стратегической глубине», — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, сейчас британская сторона прорабатывает собственные предложения в рамках практической реализации «плана победы». Помимо этого, Сырский добавил, что проинформировал начальника штаба обороны Великобритании об актуальной обстановке на фронте.

Ранее пленный украинский солдат Петр Дудяк поделился информацией о том, как командование отправляет своих бойцов штурмовать населенные пункты, уже занятые российской армией.

До этого профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен сообщил, что заявления МИД Финляндии Элины Валтонен, звучащие алармистски, подтверждают намерения НАТО эскалировать конфликт на Украине.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
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США не хотят сбивать ракеты ВС РФ над Украиной из-за риска ядерной войны
16 октября 2024, 10:34

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

США не собираются идти навстречу просьбам киевских властей сбивать российские ракеты и беспилотники в воздушном пространстве Украины, опасаясь начала ядерного конфликта с РФ. Об этом сообщает европейское издание газеты Politico.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский возмутился тем, что Вашингтон принимает участие в отражении атак Ирана против Израиля, но отказывается делать тоже самое для уничтожения ракет ВС РФ.

В Сенате в ответ на эту претензию заявили, что США могут пойти на риск и сбить иранские ракеты над Израилем, поскольку это не грозит началом ядерного конфликта с Тегераном. При этом аналогичная попытка в отношении России уже имеет гораздо больше рисков.

Как отметили в издании, подобную точку зрения так высказал ряд представителей администрации президента США Джо Байдена.

Также уточняется, что для оказания помощи Израилю США достаточно использовать средства ПВО, размещённые на кораблях. Для уничтожения российских ракет и беспилотников в воздушном пространстве Украины, которая гораздо больше по территории, чем Израиль, в страну придётся ввести наемные комплексы ПВО и истребители. Такой шаг в высокой долей вероятности приведёт к прямому столкновению с ВС РФ, чего в Белом доме хотят избежать.

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#украина
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#ракета
#опасность
#война
#израиль
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Наступление в Курской области, подготовка атаки ВСУ на Санкт-Петербург: последние новости СВО
16 октября 2024, 10:29

Фото: Минобороны РФ

Российские войска активно продвигаются к Судже в Курской области, в то время как линия обороны ВСУ у Харькова рушится. О том, как складывается обстановка в зоне СВО на всех направлениях фронта и где противник стремится провести очередное наступление расскажет «Радио 1».

Курская область


Украинский блогер и журналист Анатолий Шарий сообщил, что подразделения ВСУ, вторгшиеся в Курскую область, готовятся к отступлению по приказу командования украинской армии. Он отметил, что украинским подразделениям поступила команда быть готовыми к отходу на территорию Украины.

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович* заявил, что ВС РФ ведут наступление на позиции украинской армии сразу по пяти направлениям: Часов Яр, Торецк, Курахово, Селидово и Курская область. По его словам, если такая ситуация продолжится, фронт может рухнуть через полтора-два месяца, и в текущих условиях ВСУ не способны противостоять российским силам.


Харьковское направление


Украинские власти пытаются создать оборонительные сооружения в Харьковской области, осознавая стратегическую важность региона для России. Однако строительство фортификаций идет с трудностями — бетон разрушается. Это, в свою очередь, облегчает задачу российским войскам. В настоящее время ВС РФ контролируют трассы в районе Купянска, что затрудняет ротацию и доставку боеприпасов для ВСУ. Активные боевые действия продолжаются в районе Петропавловки.

В данный момент под контролем российских вооруженных сил находится около 50 населенных пунктов в Харьковской области, включая Купянский, Изюмский, Волчанский и Харьковский районы.


Донецкое направление


Иностранные аналитики подтверждают продвижение российских войск в Донецкой Народной Республике. Немецкий эксперт Юлиан Рёпке сообщает, что до города Курахово армии РФ осталось менее двух километров.

«Ситуация вблизи города Курахово становится всё более напряжённой. Мы наблюдаем значительный прогресс, достигнутый на этом участке, где за последний месяц было пройдено около шести-семи километров. Эта территория узка, как змея, движущаяся к Курахово», — отметил аналитик.

Ситуация для украинских войск в Торецке (Дзержинске) ещё более критичная. Более 70% города уже под контролем российских вооружённых сил. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что интенсивность боёв такова, что противник буквально может находиться в соседнем доме. Элли Кук, автор американского издания Newsweek, описывает тяжелые условия для украинских военных в этом городе и отмечает постепенный отход боевиков.

Ссылаясь на украинские источники, она сообщает, что российские солдаты активно используют артиллерию, а затем осуществляют штурмовые действия небольшими группами. О том, что ВСУ планируют запуск крупной операции по вторжению в РФ, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью газете Welt.

«Мы собираемся начать масштабное наступление не только в Курской и других приграничных областях, но также углубиться в Россию — в Саратовскую, Орловскую, Ленинградскую и Московскую области, — поделился Подоляк.

Как ВСУ планируют наступление на Санкт-Петербург или Москву Подоляк не уточнил, однако подчеркнул, что для этого необходимо согласие западных стран.


Фото: istock/zabelin

Купянское направление


Областная военная администрация Харьковской области объявила о необходимости обязательной эвакуации всех граждан из Купянска и соседних территорий. Эта информация была озвучена главой ОВА Олегом Синегубовым. Он сообщил, что принято решение эвакуировать все гражданское население общин купянского направления, включая сам город Купянск и три прилегающие общины, находящиеся вблизи линии фронта.

Тем временем ВС РФ продолжают свои операции в районе Кругляковки, и существует вероятность, что российская армия вскоре форсирует реку Оскол.


Кураховское направление


По информации военного корреспондента Юрия Котенока, российские вооруженные силы продолжают свои действия в районе села Катериновка. Штурмовые группы смогли занять несколько улиц в населенном пункте и укрепились на новообразованных позициях.

Покровское направление


Отмечается продвижение российской армии на запад от Нелеповки. ВС РФ улучшили свои позиции вдоль участка от Леонидовки до Юрьевки. Кроме того, российские силы активно наступают в направлении Мирнограда.

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* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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Пленный украинский военнослужащий рассказал о ситуации на фронте
Украинский пленный: отправляют солдат ВСУ в уже занятые ВС РФ населенные пункты
16 октября 2024, 09:43

Фото: iStock/Niko_Cingaryuk

Пленный украинский солдат Петр Дудяк поделился информацией о том, как командование отправляет своих бойцов штурмовать населенные пункты, уже занятые российской армией. Видео с его заявлением предоставило Минобороны РФ, пишет РИА Новости.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

«Уже село захвачено, а они кидают просто на «мясо», — поделился он.

Боец также рассказал о трудностях с отходом из Карловки. По его словам, украинским военным никто ничего не сказал и не вывел. Солдат отметил, что они сами вышли, потому что командование их кинуло.

До этого военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов заявил, что Донбасс является самым уязвимым местом в обороне ВСУ.

Ранее профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен сообщил, что заявления МИД Финляндии Элины Валтонен, звучащие алармистски, подтверждают намерения НАТО эскалировать конфликт на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сво
#солдат
#всу
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Аналитик Малинен: Валтонен продемонстрировала намерения НАТО по Украине
16 октября 2024, 09:41

Фото: iStock/reflection_art

Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен сообщил, что заявления МИД Финляндии Элины Валтонен, звучащие алармистски, подтверждают намерения НАТО эскалировать конфликт на Украине. Свое мнение он выразил в социальной сети X, пишет РИА Новости.
Аналитик прокомментировал слова Валтонен о последствиях победы России на Украине. Финский министр утверждает, что успех российской специальной военной операции продемонстрирует провал Запада как якобы сдерживающей силы.

Также во вторник Валтонен дала интервью британской газете Financial Times, в котором призвала европейские страны усилить поддержку Киева.

«Вот нам и показали: НАТО придется пойти на эскалацию в совершенно безумной манере из-за того, что надвигающаяся победа России лишит альянс всякого авторитета», — отметил Малинен.

По его мнению, Финляндия проявила необдуманность, согласившись участвовать в саморазрушительных планах НАТО. Политика альянса лишь представляет угрозу для безопасности в Европе.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва не планирует нападать на страны НАТО. Российский лидер подчеркнул, что западные политики постоянно пугают свои народы мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

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#нато
#рф
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Стало известно самое уязвимое место в обороне ВСУ
Военный эксперт Глазунов назвал Донбасс самым уязвимым местом в обороне ВСУ
16 октября 2024, 08:53

Фото: istock/Olha Romaniuk

Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов заявил, что Донбасс является самым уязвимым местом в обороне ВСУ. Об этом информирует «Лента.ру».
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

«Самое уязвимое место — это Донбасс. Если взять Донбасс, то дальше до Днепра будет чистое поле, вообще никаких укреплений, ничего там нет, поэтому они так жестко отстаивают Донбасс. Остались крупные города Краматорск и Славянск, возьмем Краматорск — возьмем и Донбасс. Дальше уже линия фронта практически до Днепра без каких-либо укреплений и без резервов», — пояснил он.

По его словам, главная цель — взять Краматорск и Славянск. Он отметил, что там имеются определенные укрепленные районы ВСУ, но российские военные смогут их обойти. Глазунов добавил, что если удастся это сделать, российская армия войдет в тыл противника.

Помимо этого, по его словам, проблемы с обороной Вооруженных сил Украины в Донбассе обусловлены нехваткой личного состава, боеприпасов и техники. Он отметил, что отступление происходит на всей линии фронта, Украина направляет все свои ресурсы в Курскую область.

«Чтобы там удержаться по крайней мере до выборов президента США. Везде недостаточно укреплений, недостаточно живой силы для полноценной обороны», — заключил военный эксперт.

Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.

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#сша
#украина
#донбасс
#сво
#всу
#вс рф
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Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над 2 регионами РФ 3 БПЛА ВСУ
16 октября 2024, 07:28

Фото: iStock/sommersby

За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 3 БПЛА над двумя регионами Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Два вражеских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над Белгородской областью, один — над Воронежской областью. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее командир спецназа «Ахмат» опроверг информацию о расстреле солдат ВСУ в Курской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
#минобороны
#рф
#пво
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