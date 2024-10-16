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Офицер украинской армии добровольно сдался в плен на Запорожском направлении. Он решил перейти на сторону России и передал российским военным данные о местоположении командного пункта и позициях подразделений ВСУ.
Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Он назвал этот случай показательным, подчеркнув, что украинский офицер добровольно решил не воевать больше за режим Зеленского.
По словам общественника, всё больше украинцев, как военных, так и мирных жителей, начинают понимать, что киевские власти для Украины — инородное и смертоносное тело, несущее разрушение и гибель, от которого надлежит как можно быстрее избавиться.
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