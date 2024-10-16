Наступление в Курской области, подготовка атаки ВСУ на Санкт-Петербург: последние новости СВО

Фото: Минобороны РФ
Российские войска активно продвигаются к Судже в Курской области, в то время как линия обороны ВСУ у Харькова рушится. О том, как складывается обстановка в зоне СВО на всех направлениях фронта и где противник стремится провести очередное наступление расскажет «Радио 1».
Курская область
Украинский блогер и журналист Анатолий Шарий сообщил, что подразделения ВСУ, вторгшиеся в Курскую область, готовятся к отступлению по приказу командования украинской армии. Он отметил, что украинским подразделениям поступила команда быть готовыми к отходу на территорию Украины.
Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович* заявил, что ВС РФ ведут наступление на позиции украинской армии сразу по пяти направлениям: Часов Яр, Торецк, Курахово, Селидово и Курская область. По его словам, если такая ситуация продолжится, фронт может рухнуть через полтора-два месяца, и в текущих условиях ВСУ не способны противостоять российским силам.
Харьковское направление
В данный момент под контролем российских вооруженных сил находится около 50 населенных пунктов в Харьковской области, включая Купянский, Изюмский, Волчанский и Харьковский районы.
Донецкое направление
Иностранные аналитики подтверждают продвижение российских войск в Донецкой Народной Республике. Немецкий эксперт Юлиан Рёпке сообщает, что до города Курахово армии РФ осталось менее двух километров.
«Ситуация вблизи города Курахово становится всё более напряжённой. Мы наблюдаем значительный прогресс, достигнутый на этом участке, где за последний месяц было пройдено около шести-семи километров. Эта территория узка, как змея, движущаяся к Курахово», — отметил аналитик.
Ситуация для украинских войск в Торецке (Дзержинске) ещё более критичная. Более 70% города уже под контролем российских вооружённых сил. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что интенсивность боёв такова, что противник буквально может находиться в соседнем доме. Элли Кук, автор американского издания Newsweek, описывает тяжелые условия для украинских военных в этом городе и отмечает постепенный отход боевиков.
Ссылаясь на украинские источники, она сообщает, что российские солдаты активно используют артиллерию, а затем осуществляют штурмовые действия небольшими группами. О том, что ВСУ планируют запуск крупной операции по вторжению в РФ, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью газете Welt.
«Мы собираемся начать масштабное наступление не только в Курской и других приграничных областях, но также углубиться в Россию — в Саратовскую, Орловскую, Ленинградскую и Московскую области, — поделился Подоляк.
Как ВСУ планируют наступление на Санкт-Петербург или Москву Подоляк не уточнил, однако подчеркнул, что для этого необходимо согласие западных стран.
Фото: istock/zabelin
Купянское направление
Областная военная администрация Харьковской области объявила о необходимости обязательной эвакуации всех граждан из Купянска и соседних территорий. Эта информация была озвучена главой ОВА Олегом Синегубовым. Он сообщил, что принято решение эвакуировать все гражданское население общин купянского направления, включая сам город Купянск и три прилегающие общины, находящиеся вблизи линии фронта.
Тем временем ВС РФ продолжают свои операции в районе Кругляковки, и существует вероятность, что российская армия вскоре форсирует реку Оскол.
Кураховское направление
По информации военного корреспондента Юрия Котенока, российские вооруженные силы продолжают свои действия в районе села Катериновка. Штурмовые группы смогли занять несколько улиц в населенном пункте и укрепились на новообразованных позициях.
Покровское направление
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