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Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов заявил, что Донбасс является самым уязвимым местом в обороне ВСУ. Об этом информирует «Лента.ру».
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
По его словам, главная цель — взять Краматорск и Славянск. Он отметил, что там имеются определенные укрепленные районы ВСУ, но российские военные смогут их обойти. Глазунов добавил, что если удастся это сделать, российская армия войдет в тыл противника.
Помимо этого, по его словам, проблемы с обороной Вооруженных сил Украины в Донбассе обусловлены нехваткой личного состава, боеприпасов и техники. Он отметил, что отступление происходит на всей линии фронта, Украина направляет все свои ресурсы в Курскую область.
Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.
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«Самое уязвимое место — это Донбасс. Если взять Донбасс, то дальше до Днепра будет чистое поле, вообще никаких укреплений, ничего там нет, поэтому они так жестко отстаивают Донбасс. Остались крупные города Краматорск и Славянск, возьмем Краматорск — возьмем и Донбасс. Дальше уже линия фронта практически до Днепра без каких-либо укреплений и без резервов», — пояснил он.
По его словам, главная цель — взять Краматорск и Славянск. Он отметил, что там имеются определенные укрепленные районы ВСУ, но российские военные смогут их обойти. Глазунов добавил, что если удастся это сделать, российская армия войдет в тыл противника.
Помимо этого, по его словам, проблемы с обороной Вооруженных сил Украины в Донбассе обусловлены нехваткой личного состава, боеприпасов и техники. Он отметил, что отступление происходит на всей линии фронта, Украина направляет все свои ресурсы в Курскую область.
«Чтобы там удержаться по крайней мере до выборов президента США. Везде недостаточно укреплений, недостаточно живой силы для полноценной обороны», — заключил военный эксперт.
Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.
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Дарья Осипова