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Стало известно самое уязвимое место в обороне ВСУ

Военный эксперт Глазунов назвал Донбасс самым уязвимым местом в обороне ВСУ
16 октября 2024, 08:53
Фото: istock/Olha Romaniuk

Фото: istock/Olha Romaniuk

Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов заявил, что Донбасс является самым уязвимым местом в обороне ВСУ. Об этом информирует «Лента.ру».
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

«Самое уязвимое место — это Донбасс. Если взять Донбасс, то дальше до Днепра будет чистое поле, вообще никаких укреплений, ничего там нет, поэтому они так жестко отстаивают Донбасс. Остались крупные города Краматорск и Славянск, возьмем Краматорск — возьмем и Донбасс. Дальше уже линия фронта практически до Днепра без каких-либо укреплений и без резервов», — пояснил он.



По его словам, главная цель — взять Краматорск и Славянск. Он отметил, что там имеются определенные укрепленные районы ВСУ, но российские военные смогут их обойти. Глазунов добавил, что если удастся это сделать, российская армия войдет в тыл противника.

Помимо этого, по его словам, проблемы с обороной Вооруженных сил Украины в Донбассе обусловлены нехваткой личного состава, боеприпасов и техники. Он отметил, что отступление происходит на всей линии фронта, Украина направляет все свои ресурсы в Курскую область.

«Чтобы там удержаться по крайней мере до выборов президента США. Везде недостаточно укреплений, недостаточно живой силы для полноценной обороны», — заключил военный эксперт.

Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.

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Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над 2 регионами РФ 3 БПЛА ВСУ
16 октября 2024, 07:28

Фото: iStock/sommersby

За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 3 БПЛА над двумя регионами Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Два вражеских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над Белгородской областью, один — над Воронежской областью. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее командир спецназа «Ахмат» опроверг информацию о расстреле солдат ВСУ в Курской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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РИАН: армия США использовала на учениях вертолет Ми-17 российского производства
16 октября 2024, 04:26

Фото: istock/Marina Denisenko

Командование специальных операций армии Соединенных Штатов задействовало российский вертолет Ми-17 в ходе своих учений.
Об этом сообщили в самом командовании в беседе с РИА Новости.

«Командование специальных операций армии США сообщило... об использовании на учениях вертолета Ми-17 российского производства», — пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление американских военных.
Подробности учений не были раскрыты, поскольку речь идет о вопросах национальной безопасности. Напомним, ранее Словакия передала Украине четыре вертолета Ми-17, что было зафиксировано на видео в середине лета этого года.

Ранее сообщалось, что в британской армии выразили серьёзную обеспокоенность возможным поражением Украины в конфликте с Россией из-за неудач на курском направлении. Как сообщает британская газета Daily Express, высокопоставленный офицер заявил, что ситуация для Вооружённых сил Украины (ВСУ) является «очень серьёзной», и страна находится на грани катастрофы.

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В британской армии заговорили о поражении Украины из-за ситуации под Курском
Daily Express: Британская армия предупреждает о катастрофе для Украины из-за Курска
16 октября 2024, 03:53

В британской армии выразили серьёзную обеспокоенность возможным поражением Украины в конфликте с Россией из-за неудач на курском направлении.
Как сообщает британская газета Daily Express, высокопоставленный офицер заявил, что ситуация для Вооружённых сил Украины (ВСУ) является «очень серьёзной», и страна находится на грани катастрофы.

Издание подчёркивает, что ключевой проблемой для Украины стала потеря позиций под Курском, где российские войска продолжают своё наступление. Несколько линий фронта находятся под угрозой, что усиливает опасения в Великобритании о возможном крахе украинских сил.

Ранее генерал-майор Апти Алаудинов из Минобороны РФ заявил, что освобождение Курской области от украинских сил — вопрос времени, отметив стабильное продвижение российских войск на этом участке.

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UAWI: за два месяца Россия взяла кратно больше территорий, чем за 2023 год
16 октября 2024, 01:48

Фото: Минобороны РФ

Российская армия за два месяца значительно увеличила свои территориальные достижения в зоне специальной военной операции, заняв в 5,5 раза больше территорий, чем за весь 2023 год. Об этом сообщает украинский проект UA War Infographics (UAWI) в своем Telegram-канале.
«В последние месяцы Россия начала активно продвигаться. За август и сентябрь 2024 года было взято в 5,5 раза больше территории, чем за весь предыдущий год», — говорится в сообщении.
По информации UAWI, основными факторами успеха стали изменения в стратегических подходах российской армии.URA.RU направило запрос в Министерство обороны РФ по поводу данной публикации, ответ ожидается.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что спецоперация на Украине может завершиться уже в этом году, подчеркнув, что быстрые темпы продвижения российской армии в Донбассе вскоре приведут к обрушению фронта ВСУ.

Ранее сообщалось, что пятеро солдат ВСУ сдались в плен в первом же бою в Курской области. Уточняется, что мужчины отбывали срок за изнасилования, однако были выпущены из колоний в обмен на контракт с украинским военным ведомством. По словам пленных, от них хотели избавиться, чтобы разгрузить тюрьмы.

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«Это уже все»: на Украине заговорили о разрыве фронта
Полковник СБУ: ВС РФ разделили украинский фронт на части
16 октября 2024, 00:57

Российские войска фактически разделили украинский фронт на части, что значительно осложнило ситуацию для Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом заявил бывший полковник СБУ Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту на YouTube-канале.
«Это уже всё, это уже считай разрезали фронт», — отметил Стариков, подчеркивая, что украинская армия оказалась в критическом положении.
По его словам, наиболее сложная ситуация для ВСУ складывается в Курской области, откуда им, вероятно, придется отступать. Похожая картина наблюдается на Купянском направлении, где украинские силы могут оказаться в окружении. Стариков также добавил, что российские войска эффективно используют маневры для ослабления позиций противника.

Ранее командир батальона 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Мазепы Кирилл Верес заявил, что украинские силы теряют позиции с угрожающей скоростью, и планы по возвращению к границам 1991 года уже недостижимы. Генштаб Украины 7 октября выделил четыре направления, где ситуация для ВСУ наиболее критична: Купянское, Покровское, Лиманское и Кураховское.

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Советник Подоляк: союзники Украины не откроют «второй фронт» против РФ
15 октября 2024, 21:51

Фото: istockphoto/sandsun

Киевский режим не дождется, открытия «второго фронта» западными союзниками против РФ. Об этом в своем Telegram-канале написал советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.
«Очевидно, что Украина не дождется открытия союзниками «второго фронта». Но мы можем рассчитывать хотя бы на ужесточение торговых санкций», — сказано в сообщении.

Про какой второй фронт идет речь, неизвестно.

Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин рассказывал, о чем будет умолять своих союзников глава киевского режима Владимир Зеленский. Речь идет о возможности украинского политика «потереться в прихожей».

Зеленский узурпировал власть на Украине после 20 мая 2024 года, когда закончился срок его президентских полномочий.

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«Агония»: в Киеве раскрыли, о чем будет умолять Зеленский
Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский будет умолять о встрече с Байденом в ФРГ
15 октября 2024, 21:09

Глава киевского режима Владимир Зеленский станет умолять встретиться с президентом США Джо Байденом в ФРГ. Об этом на своем YouTube-канале заявил аналитик Олег Соскин.
«Понятно, что Зеленский сейчас будет просить их, умолять, чтобы его пустили туда с Байденом встретиться и с (канцлером ФРГ Олафом) Шольцем, чтобы там хоть где-то в прихожей потереться», — прокомментировал экс-советник Леонида Кучмы.
Соскин подчеркнул, что Зеленский по факту уже не интересует западных лидеров. По мнению эксперта, украинскому политику вряд ли будут помогать.

«То есть фактически идет агония режима Зеленского», — заключил Соскин.
Ранее экс-сотрудник Службы безопасности Украины раскрыл страшную правду о Владимире Зеленском.

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Гладков: БПЛА ВСУ атаковал автобус под Белгородом, пострадало несколько человек
15 октября 2024, 20:53

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Восемь человек из пассажирского автобуса пострадали в результате атаки украинского дрона под Белгородом. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«В Белгородском районе, на повороте в поселок Октябрьский, движущийся рейсовый автобус подвергся атаке вражеского беспилотника», — написал губернатор.
Уточняется, что среди пострадавших есть дети. У 17-летнего подростка минно-взрывная травма и осколочные ранения ноги. Девушка-подросток 16-ти лет получила слепое осколочное ранение голени. У 10-летнего мальчика баротравма, а также закрытая черепно-мозговая. Восьмилетний мальчик получил ранение голени и минно-взрывную травму.

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#белгородская область
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#всу
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#вячеслав гладков
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ПВО отразила атаку БПЛА ВСУ на Энергодар
15 октября 2024, 20:17

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Атаку со стороны ВСУ на Энергодар Запорожской области отразила противовоздушная оборона. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на директора по коммуникациям Запорожской АЭС (ЗАЭС) Евгению Яшину.
«Сегодня было зафиксировано несколько дронов. Два были сбиты. Повреждений и пострадавших нет», — прокомментировала собеседница агентства.
Она уточнила, что предприятие работает штатно, атака беспилотников не коснулась территории ЗАЭС.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отмечал, что, по предварительной информации, главной целью неонацистов ВСУ могла быть подстанция «Луч», обеспечивающая Энергодар электричеством.

Запорожская область вошла в состав РФ в результате референдума в сентябре 2022 года.

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#мир
#россия
#украина
#запорожская область
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#война
#сво
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#новости
#бпла
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