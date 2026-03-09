Армия России за неделю освободила семь населенных пунктов в зоне СВО
Российские военнослужащие в течение последней недели освободили семь населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции. Такую информацию приводит РИА Новости после изучения сводок Минобороны РФ.
Согласно подсчетам издания, со 2 по 8 марта под контроль ВС РФ перешли семь населенных пунктов. Четыре из них находятся в Донецкой Народной Республике и по одному в Харьковской, Сумской и Запорожской областях. Как уточняет агентство, за период с 23 февраля по 1 марта армия России освободила пять сел и деревень в зоне СВО.
Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины с целью защиты русскоязычных жителей Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергались обстрелам со стороны киевского режима.
