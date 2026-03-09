Армия России за неделю освободила семь населенных пунктов в зоне СВО

09 марта 2026, 01:15

РИА Новости: армия РФ за неделю освободила семь населенных пунктов в зоне СВО

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские военнослужащие в течение последней недели освободили семь населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции. Такую информацию приводит РИА Новости после изучения сводок Минобороны РФ.