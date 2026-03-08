Несколько человек пострадали при атаке ВСУ на регион России

08 марта 2026, 22:51

Под Белгородом при атаке ВСУ пострадал гражданский и два бойца группы «Орлан»

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Два бойца подразделения «Орлан» и мирный житель получили травмы в результате атак ВСУ по Белгородской области. Об этом сообщили в региональном оперштабе.