Несколько человек пострадали при атаке ВСУ на регион России
Два бойца подразделения «Орлан» и мирный житель получили травмы в результате атак ВСУ по Белгородской области. Об этом сообщили в региональном оперштабе.
По его данным, автомобиль военнослужащих подвергся удару в районе поселка Степное. Пострадавших доставили в Краснояружскую центральную районную больницу, у одного диагностировали слепые осколочные ранения головы и плеча, у второго — баротравму. Оба проходят амбулаторное лечение.
Еще один инцидент произошел в селе Мешковое, где украинский беспилотник атаковал частный дом. Находившийся внутри местный житель получил минно-взрывную травму, его госпитализировали.
Ранее мэр Сергей Собянин сообщил о ликвидации шести БПЛА ВСУ над Москвой.
