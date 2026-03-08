Достижения.рф

Несколько человек пострадали при атаке ВСУ на регион России

Под Белгородом при атаке ВСУ пострадал гражданский и два бойца группы «Орлан»
Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Два бойца подразделения «Орлан» и мирный житель получили травмы в результате атак ВСУ по Белгородской области. Об этом сообщили в региональном оперштабе.



По его данным, автомобиль военнослужащих подвергся удару в районе поселка Степное. Пострадавших доставили в Краснояружскую центральную районную больницу, у одного диагностировали слепые осколочные ранения головы и плеча, у второго — баротравму. Оба проходят амбулаторное лечение.

Еще один инцидент произошел в селе Мешковое, где украинский беспилотник атаковал частный дом. Находившийся внутри местный житель получил минно-взрывную травму, его госпитализировали.

Ранее мэр Сергей Собянин сообщил о ликвидации шести БПЛА ВСУ над Москвой.

Никита Кротов

