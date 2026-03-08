Десятки беспилотников атаковали регионы РФ

08 марта 2026, 23:56

Силы ПВО за три часа уничтожили 34 украинских БПЛА над регионами РФ

Украинские беспилотники вторглись в воздушное пространство России. Атаку отражали средства противовоздушной обороны (ПВО).





Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, за три вечерних часа российские военные сбили 34 БПЛА. По восемь аппаратов перехватили над Краснодарским краем и Московским регионом. Шесть беспилотников силы ПВО уничтожили над Республикой Крым, четыре – в акватории Азовского моря и три в административных границах Курской области.



«Два – над территорией Ростовской области, один – над территорией Рязанской области, один – над территорией Белгородской области, еще один – над территорией Республики Адыгея», — говорится в сводке МО РФ.