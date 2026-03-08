Собянин сообщил о ликвидации шести БПЛА ВСУ над Москвой
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации шести БПЛА ВСУ над городом
Средства ПВО Минобороны России уничтожили ещё три беспилотника, пытавшихся атаковать Москву. Об этом 8 марта сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Ранее в течение дня градоначальник также сообщал о последовательном уничтожении двух украинских дронов. Позже стало известно о ликвидации третьего беспилотника.
«ПВО Минобороны уничтожено три БПЛА, атаковавших Москву», — проинформировал чиновник в Max.
Перед этим сообщалось, что за минувшие сутки средства ПВО перехватили над Курской областью 33 украинских беспилотника. За тот же период противник 46 раз обстрелял населённые пункты из артиллерии. В 13 эпизодах атаки велись с применением БПЛА, которые сбрасывали взрывные устройства.