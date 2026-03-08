Собянин сообщил о ликвидации шести БПЛА ВСУ над Москвой

08 марта 2026, 22:24

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации шести БПЛА ВСУ над городом

Сергей Собянин (Фото: kremlin.ru)

Средства ПВО Минобороны России уничтожили ещё три беспилотника, пытавшихся атаковать Москву. Об этом 8 марта сообщил мэр столицы Сергей Собянин.





Ранее в течение дня градоначальник также сообщал о последовательном уничтожении двух украинских дронов. Позже стало известно о ликвидации третьего беспилотника.





«ПВО Минобороны уничтожено три БПЛА, атаковавших Москву», — проинформировал чиновник в Max.