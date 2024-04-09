Армия России заняла более выгодные рубежи на Донецком направлении

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Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении, выбив ВСУ. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.
«На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 46, 53 и 54-й механизированных бригад ВСУ», — говорится в сообщении Минобороны России.
Уточняется, что живую силу ВСУ поразили у Белогоровки в ЛНР и в районах Константиновки, Селидово и Часов Яра в ДНР. При этом в районе Красного в ДНР российским бойцам удалось отразить четыре контратаки противника.
За минувшие сутки на данном направлении армия Украины лишилась порядка 480 бойцов. Кроме того, российскими силами уничтожена боевая техника ВСУ, в том числе иностранного производства.
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Элина Позднякова