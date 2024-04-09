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Армия России заняла более выгодные рубежи на Донецком направлении

Минобороны: ВС РФ улучшили позиции на Донецком направлении
09 апреля 2024, 15:06
Фото: iStock/SergeyVButorin

Фото: iStock/SergeyVButorin

Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении, выбив ВСУ. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.
«На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 46, 53 и 54-й механизированных бригад ВСУ», — говорится в сообщении Минобороны России.

Уточняется, что живую силу ВСУ поразили у Белогоровки в ЛНР и в районах Константиновки, Селидово и Часов Яра в ДНР. При этом в районе Красного в ДНР российским бойцам удалось отразить четыре контратаки противника.



За минувшие сутки на данном направлении армия Украины лишилась порядка 480 бойцов. Кроме того, российскими силами уничтожена боевая техника ВСУ, в том числе иностранного производства.

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Бойцы ВС РФ добивают дронами танки ВСУ на авдеевском направлении – видео
Опубликовано видео, как операторы дронов добивают танки ВСУ в районе Авдеевки
09 апреля 2024, 16:06

Фото: iStock/vadimrysev

Бойцы российской армии добивают украинские танки на Авдеевском направлении с помощью FPV-дронов. Видео опубликовал Telegram-канал «Работайте, братья».


«Дроны-камикадзе уничтожают обездвиженную технику украинских боевиков, чтобы она окончательно "замолчала"», — говорится в публикации.

Ранее гендиректор предприятия-разработчика данных беспилотников «Центр комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин рассказал, как российские FPV-дроны «Джокер» заставили сдаться в плен целую роту ВСУ. По его словам, массовое применение FPV-дронов вызвало дестабилизацию в рядах украинской армии и заставило сразу 60 военнослужащих сдаться в плен ВС РФ.


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ВСУ предрекли прорыв фронта из-за ошибок военного руководства
Geopolitika: ВСУ грозит прорыв фронта из-за просчётов руководства
09 апреля 2024, 15:51

Фото: iStock/Jakub Laichter

Украинской армии предрекли прорыв фронта после сдачи Авдеевки из-за многочисленных ошибок военного руководства.
Так, журналист хорватского издания Geopolitika.news Зоран Метер заявил, что падение Авдеевки и другие события на этом участке фронта указывают на значительные просчёты военного руководства. Всё это на фоне постоянных мощных ударов ВС РФ и взятия новых стратегических позиций создаёт реальную угрозу прорыва обороны.

Кроме того, по словам Метера, к потере Авдеевки привело использование ВС РФ модернизированных и оснащённых навигационной системой авиабомб, которые ВСУ не могут сбить.

Также обозреватель указал на трудности для украинской армии в районе города Часов Яр. Он усомнился в возможности Украины удержать его под своим контролем в случае, если ВС РФ начнут применять авиабомбы.

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12-летнего мальчика насквозь прошило осколками при обстреле ВСУ посёлка Климово
09 апреля 2024, 15:42

Фото: iStock/eranicle

Двенадцатилетнего мальчика прошило насквозь осколками при обстреле ВСУ брянского посёлка Климово. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Мальчик погиб на месте. По информации источника, ещё одна женщина скончалась и три человека пострадали.

Согласно предварительным данным, противник ведет огонь из РСЗО. Местные жители насчитали более 5 прилётов по центру посёлка.

Сообщается, что под обстрел также попали село Поповка и Грайворонский район в Белгородской области.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#спецоперация
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Киев разрабатывает самонаводящиеся дроны с искусственным интеллектом
Замглавы МО Украины Черногоренко: Киев разрабатывает беспилотники с ИИ
09 апреля 2024, 15:02

Фото: iStock/Yurchello108

Украина разрабатывает беспилотники с искусственным интеллектом. Об этом сообщила замминистра обороны страны Екатерина Черногоренко, слова которой приводит издание The Telegraph.
Она пояснила, что такие дроны будут наводиться на цель самостоятельно, без участия операторов. Они будут основаны на визуальной навигации.

Западные страны выделили более 200 миллионов фунтов стерлингов на разработку таких беспилотников. При этом источники издания в Минобороны Великобритании заявили, что страна не будет принимать участие в разработке и производстве этого вооружения.

Ранее американский телеканал CNN сообщал, что ВСУ несколько раз производили атаки на Россию беспилотниками, оснащёнными базовым искусственным интеллектом. Неизвестно, откуда украинские войска получили эту технику с такими технологиями.

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#украина
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#всу
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ВС РФ ударили по ж/д составу с подкреплением ВСУ у Константиновки
ВС РФ уничтожили ракетным ударом ж/д состав с подкреплением ВСУ у Константиновки
09 апреля 2024, 14:26

Фото: iStock/dzika_mrowka

Армия России поразила ракетным ударом железнодорожный состав с подкреплением Вооруженных сил Украины возле Константиновки в ДНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Ракетный удар по ж/д составу с войсками, на которых двигались резервы противника с Константиновки на Дружковку», — говорится в сообщении.

Кроме того, добавляется, что помимо железнодорожного состава на том же участке поражены скопления пехотинцев ВСУ.

Утром девятого апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев также сообщил, что минувшей ночью ВС РФ уничтожили расположение украинских боевиков в центре Полтавы. Как отметил Лебедев, зафиксировано три прилета. Звуки были настолько громкие, что у людей тряслась мебель.

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#всу
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#вс рф
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«Так будет лучше»: В США объяснили, как потеря территорий поможет Украине
Мюллер: Потеря территорий может помочь Украине в экономическом плане
09 апреля 2024, 13:41

Фото: iStock/ValleraTo

Украина может получить выгоду от потери территорий, с таким заявлением выступил профессор университета Огайо (США) Джон Мюллер в своей статье для Responsible Statecraft.
«Украина получит два преимущества от этих вариантов прекращения огня. Во-первых, Украине в экономическом плане лучше без территорий, взятых россиянами», — отметил Мюллер.

По его словам, освобождённые Россией территорией были «бременем» для Украины.

Мюллер также считает, что прекращение боевых действий может послужить для Украины стимулом в борьбе с коррупцией, а также к отмене ряда нерациональных законов (вроде запрета русского языка), которые мешают Киеву приблизиться к западным союзникам.

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#украина
#сво
#коррупция
#экономика
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Все запасы по ЗРК Patriot исчерпаны, сообщили в МИД Германии
Глава МИД ФРГ Бербок: все запасы по Patriot исчерпаны
09 апреля 2024, 13:23

Фото: iStock/MikeMareen

Все запасы по зенитно-ракетным комплексам Patriot исчерпаны. Об этом сообщила глава МИД Германии Анналена Бербок.
По её словам, власти страны вновь призовут своих союзников проработать иные способы приобретения ЗРК для дальнейшей поставки их Украине. В частности, речь идёт о закупке вооружения у третьих стран. Для этого будет проверено наличие систем в запасах Европы и всего мира.

Также Бербок указала на возможность запуска специального фонда для реализации всех планов.

Министр выразила надежду на то, что в ходе встречи глав МИД G7 Германия сможет предоставить открытую информацию по данному вопросу.

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#германия
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#мид
#поставки
#украина
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На Украине уволили командующих ОК ВСУ «Юг» и «Запад»
Гончаренко*: командующих ОК ВСУ «Юг» и «Запад» сменили
09 апреля 2024, 13:03

Фото: iStock/Mariia Kokorina

На Украине уволили глав оперативных командований (ОК) ВСУ «Юг» и «Запад» Андрея Ковальчука и Сергея Литвинова соответственно. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*.
Отмечается, что Ковальчук после увольнения назначен главой Военной академии. А его место в ОК «Юг» занял экс-комбриг 59-й бригады ВСУ, полковник Геннадий Шаповалов.

А на место Литвинова в ОК «Запад» назначен бригадный генерал Владимир Шведюк, который раньше служил в силах территориальной обороны.

По словам Гончаренко*, это не последние кадровые перестановки в командовании ВСУ.

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*внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
#украина
#всу
#увольнение
#владимир зеленский
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Сбитый ещё зимой беспилотник обнаружили в Подмосковье
В районе подмосковного завода ЛиАЗ обнаружили беспилотник
09 апреля 2024, 12:36

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

В нескольких километрах от завода ЛиАЗ в Подмосковье обнаружен беспилотник. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что дрон нашли жители деревни Дуброво накануне утром. Это беспилотник самолётного типа, крылья которого имеют загнутые вверх кончики. Также на носу дрона есть антенна для передачи сигнала.

По предварительным данным, беспилотник произведён УкрСпецСистемой. Его сбили над Московской областью системой РЭБ ещё зимой.

Всё это время дрон пролежал в кустах в 300 метрах от частного жилого дома. Также недалеко от места обнаружения располагается завод ЛиАЗ, производящий автобусы для всей России.

В настоящее время территория оцеплена, на место прибудут сапёры.

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#подмосковье
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