ВС РФ ударили по ж/д составу с подкреплением ВСУ у Константиновки

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Армия России поразила ракетным ударом железнодорожный состав с подкреплением Вооруженных сил Украины возле Константиновки в ДНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Ракетный удар по ж/д составу с войсками, на которых двигались резервы противника с Константиновки на Дружковку», — говорится в сообщении.
Кроме того, добавляется, что помимо железнодорожного состава на том же участке поражены скопления пехотинцев ВСУ.
Утром девятого апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев также сообщил, что минувшей ночью ВС РФ уничтожили расположение украинских боевиков в центре Полтавы. Как отметил Лебедев, зафиксировано три прилета. Звуки были настолько громкие, что у людей тряслась мебель.
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Элина Позднякова