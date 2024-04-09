Российские войска уничтожили расположение ВСУ в центре Полтавы

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Этой ночью ВС РФ уничтожили расположение украинских боевиков в центре Полтавы, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил.
Как отметил Лебедев, зафиксировано три прилета. Звуки были настолько громкие, что у людей тряслась мебель.
По его словам, один ударный БПЛА «Герань» сбили над Полтавой и он упал на двухэтажное здание, снесены пристроенные балконы. Есть пострадавшие.
Кроме этого, прилёт зафиксирован в Кременчуге на юго-востоке Полтавской области. Предварительно,
в районе железнодорожного вокзала.
В воскресенье Лебедев сообщал, что ВС РФ поразили хранилища топлива ВСУ около военных складов в Харькове. Удар был зафиксирован в районе местного аэропорта.
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По его словам, один ударный БПЛА «Герань» сбили над Полтавой и он упал на двухэтажное здание, снесены пристроенные балконы. Есть пострадавшие.
Кроме этого, прилёт зафиксирован в Кременчуге на юго-востоке Полтавской области. Предварительно,
в районе железнодорожного вокзала.
В воскресенье Лебедев сообщал, что ВС РФ поразили хранилища топлива ВСУ около военных складов в Харькове. Удар был зафиксирован в районе местного аэропорта.
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Алёна Самарева