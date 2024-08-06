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Армия Россия взяла под контроль село Тимофеевка в ДНР

Минобороны: Армия ВС РФ освободила село Тимофеевка в ДНР
06 августа 2024, 13:35
Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Армия ВС РФ освободила село Тимофеевка в ДНР. Об этом сообщило Минобороны России. Населенный пункт взяла под контроль группировка войск «Центр», указано в заявлении.
«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Тимофеевка Донецкой Народной Республики и заняли более выгодные рубежи», — говорится в сводке министерства.
По данным РИА Новости, это уже седьмое село, которое перешло под контроль группировки войск «Центр» с 27 июля, ранее были освобождены Лозоватское, Прогресс. Евгеновка, Вольчие, Ленинское и Новоселовка Первая.



Также сообщается, что ВСУ потеряли за сутки 335 боевиков убитыми и ранеными, бронетранспортер М113 из США, гаубицу Д-30 и противотанковую пушку «Рапира».

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#всу
#рф
Стало известно, зачем Запад добивается паузы в боевых действиях на Украине
Шойгу: Запад пытается добиться паузы в боевых действиях для перегруппировки ВСУ
06 августа 2024, 14:11

Фото: сайт Минобороны РФ

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что Запад и его слуги пытаются добиться паузы в боевых действиях на Украине, чтобы ВСУ смогли перегруппироваться. Об этом он сообщил журналистам. По его словам, Россия не будет доверять их словам.
«Запад, а в последнее время и его украинские слуги, пытаются любой ценой добиться паузы в боевых действиях, чтобы дать киевской хунте возможность перегруппироваться. Но доверять их словам мы не намерены, будем полагаться только на конкретные действия», — пояснил Шойгу.
Ранее секретарь Совбеза РФ сообщил, что Украина никак не отреагировала на условия по урегулированию кризиса, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным еще в июне. Он также подчеркнул, что «переговоры без главного переговорщика» выглядят непонятно, а говорить о форматах «формула Зеленского» и прочих — бессмысленно.

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Военный эксперт Коротченко раскрыл, как ВСУ используют иностранных наемников
Военэскперт Коротченко: иностранные наемники едут на Украину из-за желания убивать
06 августа 2024, 14:01

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Спецоперация на Украине продолжается. ВСУ в июле на рубежах ЛНР потеряли почти 47 000 военных и наемников, которые вступают в украинскую армию и едут в зону боевых действий.
О том, как используются иностранные наемники ВСУ и зачем едут на Украину, рассказал военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Юрьевич Коротченко в беседе с «Радио 1».

«Иностранные наемники, прежде всего, используются для вопросов, которые связаны с управлением и эксплуатацией иностранного вооружения», — пояснил эксперт.

По его словам, освоить это вооружение украинским военнослужащим в короткие сроки очень сложно.

«Помимо этого есть определенные группы — подразделения спецназа, это уже кадровые военнослужащие западных стран. Они не используются в боевых порядках на первой линии, там используется украинское пушечное мясо», — рассказал он.

Военный эксперт назвал причину, по которой иностранные наёмники продолжают пополнять ряды ВСУ, несмотря на напряжённую ситуацию на линии боевого соприкосновения.

«Мотивация у них одна — деньги и желание убивать. Наемники приезжают со всего мира, включая Латинскую Америку. Это выбор людей, которые хотят заработать и убивать, у каждого своя мотивация», — заключил он.

Ранее военэксперт Живов раскрыл, когда ВС РФ начнут освобождать Одессу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#наемники
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ВСУ атаковали Курскую область ракетами и дронами
Смирнов: Курская область подверглась массированной атаке ракетами и дронами ВСУ
06 августа 2024, 13:39

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Курская область оказалась под атакой украинских дронов и ракет, обстановка в регионе по-прежнему сложная. Такое заявление сделал врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
«Сегодня область подверглась массированной атаке и беспилотных летательных аппаратов, ракет. Обстановка продолжает оставаться сложной… — верьте только официальным источникам», — сообщил Смирнов.

Он также призвал местных жителей соблюдать все правила безопасности и доверять только официальным источникам информации. По словам Смирнова, идёт вброс фейковой информации.

Ранее Смирнов сообщал, что украинские войска попытались прорваться через государственную границу в Суджанском и Кореневском районах Курской области, все они пресечены силовиками.

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#всу
#рф
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ВС РФ уже знают, как будут уничтожать F-16 на Украине
Генерал Коморницкий: ВС РФ уже выбрали цели для ликвидации угрозы F-16
06 августа 2024, 13:21

Фото: iStock/Maikel de Vaan

Армия России уже определилась с целями на Украине для ликвидации угрозы F-16. Так считает бывший заместитель начальника генерального штаба польской армии генерал Леон Коморницкий, его слова передает DoRzeczy.
«Российские ракеты теперь будут нацелены на украинские аэродромы. На мой взгляд, россияне их определили», — считает Коморницкий.

По его словам, эффективнее всего истребители уничтожать не в воздухе, а именно на аэродромах. При этом генерал отметил, что украинская противовоздушная оборона является недостаточной.

По данным западных СМИ, нна Украину прибыли первые 10 истребителей F-16, предполагается, что до конца года Киеву передадут еще 10 самолетов. Всего Украине обещано 79 машин.

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ВСУ использовали бронемашины для прорыва границы в Курской области
06 августа 2024, 12:51

Фото: iStock/Longfin Media

Подразделения ВСУ, которые попытались прорвать российскую границу в Суджанском районе Курской области, использовали бронетехнику, в том числе танки. Об этом рассказал военный корреспондент Юрий Котенок.
«При прорыве на территорию РФ в Курской области противник использовал бронетехнику, в том числе танки. Несколько бронемашин сожжены. Противник пытается действовать малыми группами в Суджанском районе Курской области в направлении н.п. Гончаровка и Куриловка», — написал Котенок в своем Telegram-канале.

По его словам, украинские силы сейчас рассредоточены в посадках Шосткинского района Сумской области. Места их дислокации выявляются, после чего по ним наносятся массированные удары.

Ранее сообщалось, что не менее 20 боевиков ВСУ погибли при попытке прорыва границы в Суджанском районе Курской области, еще порядка 50 получили ранения.

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#всу
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Бои за Торецк, разгром ВСУ под Херсоном и окружение в Желанном: последние новости СВО
ВС РФ пресекли попытку десанта ВСУ высадиться на Тендровской косе
06 августа 2024, 12:50

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

ВСУ вынуждены бежать из Нью-Йорка, чтобы избежать российского окружения, тем временем в Желанном на Покровском направлении несколько бригад противника все-таки попали в котел ВС РФ. Армия России неторопливо продвигается по всем направлениям СВО.
Последние новости с основных направлений спецоперации на 06.08.2024 приводит редакция «Радио 1».

Торецкое направление

Появляются данные о том, что украинские войска покинули оборонительный рубеж к востоку от Нью-Йорка и начали отступать в соседнее село Нелеповка, чтобы избежать окружения ВС РФ. Кроме того, армия России начала продвигаться к Нью-Йорку со стороны Железного с севера. Основные бои в этом поселке сейчас идут в районе фенольного завода, который ВСУ превратили в мощный укрепрайон.

Тем временем бои идут уже на юго-восточной окраине самого Торецка и Кирово. Плотный артиллерийский огонь ведется с обеих сторон. По последней, пока неподтвержденной информации, российским силам удалось взять под контроль террикон местной шахты. Это дает возможность нашим бойцам наблюдать за передвижениями противника в Торецке.

Покровское направление

У Желанного несколько опорных пунктов ВСУ попали в огневое окружение поле ВС РФ, после того наши бойцы взяли село в «клещи». Сообщается, что там могут находиться несколько бригад противника. Таким образом, в районе Желанного сохраняется самый большой темп российского наступления по сравнению с другими участками фронта. На сегодняшний день Покровское направление является одним из самых перспективных.

Кроме того, российские силы прорвали оборону ВСУ у Ивановки. Там противник уже бежал из центра поселка. Также фиксируются небольшие продвижения ВС РФ в лесополосах у Сергеевки и Межевого.

Херсонское направление

Здесь российские бойцы пресекли попытку противника высадиться на Тендровской косе. С полуночи украинские подразделения начали вести разведку района высадки с помощью беспилотника Bayraktar TB2 в окрестностях Очакова.

Около 03:00 двенадцать лодок с десантом ВСУ выдвинулись к косе, чтобы произвести высадку. В результате скоротечного боя первые три лодки были уничтожены, остальные девять развернулись и уплыли в обратном направлении. Потери противника составили порядка 20 человек. Среди наших бойцов потерь нет.

Харьковское направление

В Волчанске российские силы продолжают зачищать многоэтажки, и сегодня под контроль наших бойцов перешло здание городского отдела полиции, сообщает военкор Евгений Лисицын.

Тем временем за последние сутки ВСУ трижды попытались перебросить резервы на правый берег р. Волчья, все попытки были сорваны российскими бойцами. ВС РФ не только срывают попытки контрнаступления ВСУ, но и сами постоянно наступают и постепенно продвигаются вперед.

В районе Старицы и Липцов сорваны ракетные атаки противника с применением РСЗО «Хаймарс» в направлении Белгорода.

Запорожское направление

Здесь российские штурмовики взяли крупный укрепрайон противника «Сапог» к северо-западу от Работино. Эта позиция являлась одной из ключевых на данном участке фронта. По последним данным, российским силам удалось продвинуться на глубину до полутора километров восточнее Работино. Взяты несколько позиций ВСУ.

В направлении Орехова есть продвижение на два км. Северо-западнее Вербового ВС России также выбивают опорные пункты украинцев.

Часовоярское направление

Тяжелые бои идут в районах Новый и Октябрьский Часов Яра. Несмотря на активное сопротивление ВСУ, которые используют огромное число дронов, наши войска продвигаются вперёд и улучшают свои позиции в восточной части города и на флангах.

Южнодонецкое направление

ВСУ еще пытаются обороняться в Красногоровке, однако это носит очаговый характер. Российские бойцы постепенно зачищают населенный пункт от остатков подразделений противника. Однако ВСУ ведут артиллерийский огонь и постоянно бьют дронами.

Южнее идут бои у автодороги Угледар-Константиновка, а также серьезные боевые действия продолжаются на подступах к Константиновке со стороны Парасковиевки и Победы.

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#армия россии
#всу
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«Деревня за деревней»: ВСУ не могут стабилизировать фронт из-за жесткого наступления ВС РФ
Welt: ВСУ не могут стабилизировать фронт из-за наступления ВС РФ
06 августа 2024, 12:20

Фото: iStock/Evgeny555

У ВСУ не получается стабилизировать фронт из-за активного наступления ВС РФ, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt. По его словам, российская армия берет деревню за деревней.
«Сейчас они берут деревню за деревней, и украинцы не могут стабилизировать фронт», — пояснил Ваннер.
Он добавил, что особенно тяжелая ситуация сформировалась в районе Покровска и Торецка.

Ранее украинские военные сообщали, что под Торецком «позиции, удерживавшиеся годами, пали за несколько дней», также ВСУ пытаются сбежать из окружения, в которое они попали на востоке села Нью-Йорк на горловском направлении, а под Покровском в окружении ВС РФ оказались подразделения трех украинских бригад.

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#военные
#всу
#вс рф
#сво
#армия россии
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Трем экс-боевикам ВСУ дали по 15 лет за обстрел моста в Донбассе
РЕН ТВ: Трем экс-боевикам ВСУ дали по 15 лет за обстрел моста в Донбассе
06 августа 2024, 12:17

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Троим экс-боевикам ВСУ назначили по 15 лет за обстрел моста в Донбассе, сообщает Telegram-канал РЕН ТВ. Игоря Маслянко, Ивана Борисова и Михаила Скородько судили по статьям об умышленном уничтожении чужого имущества, а также о жестоком обращении с мирным населением на оккупированной территории.
В феврале 2022 года осужденные обстреляли железобетонный мост на автодороге осколочно-фугасными снарядами. Никто тогда не пострадал, но экс-боевики ВСУ нарушили транспортное сообщение, ущерб от их действий составил более 200 миллионов рублей, сообщила прокуратура ДНР.

Боевики ВСУ атакуют гражданские объекты, используя мирных граждан в качестве живого щита. ВС РФ планомерно уничтожают украинских неонацистов.

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#война
#сво
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#обстрел
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Украинских боевиков разгромили при попытке прорыва границы в Курской области
При попытке прорыва границы в Курской области погибли около 20 боевиков ВСУ
06 августа 2024, 12:02

Фото: iStock/YakubovAlim

Не менее 20 боевиков ВСУ погибли при попытке прорыва границы в Суджанском районе Курской области, еще порядка 50 получили ранения. Об этом пишет Mash.
По данным издания, бой еще продолжается. В сторону Суджанского района двигается российская техника. Группировку ВСУ отбросили за российскую границу и наносят по ним удары с помощью артиллерии и авиации. Тем временем противник разделился на малые группы и прячется в посадках Шосткинского района Сумской области.

Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего пошли атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

По данным российских военных экспертов, наступление организовал глава украинского ГУР Кирилл Буданов.

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