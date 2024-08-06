Армия Россия взяла под контроль село Тимофеевка в ДНР

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Армия ВС РФ освободила село Тимофеевка в ДНР. Об этом сообщило Минобороны России. Населенный пункт взяла под контроль группировка войск «Центр», указано в заявлении.
«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Тимофеевка Донецкой Народной Республики и заняли более выгодные рубежи», — говорится в сводке министерства.По данным РИА Новости, это уже седьмое село, которое перешло под контроль группировки войск «Центр» с 27 июля, ранее были освобождены Лозоватское, Прогресс. Евгеновка, Вольчие, Ленинское и Новоселовка Первая.
Также сообщается, что ВСУ потеряли за сутки 335 боевиков убитыми и ранеными, бронетранспортер М113 из США, гаубицу Д-30 и противотанковую пушку «Рапира».
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