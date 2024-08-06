ВС РФ уже знают, как будут уничтожать F-16 на Украине

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Армия России уже определилась с целями на Украине для ликвидации угрозы F-16. Так считает бывший заместитель начальника генерального штаба польской армии генерал Леон Коморницкий, его слова передает DoRzeczy.
«Российские ракеты теперь будут нацелены на украинские аэродромы. На мой взгляд, россияне их определили», — считает Коморницкий.
По его словам, эффективнее всего истребители уничтожать не в воздухе, а именно на аэродромах. При этом генерал отметил, что украинская противовоздушная оборона является недостаточной.
По данным западных СМИ, нна Украину прибыли первые 10 истребителей F-16, предполагается, что до конца года Киеву передадут еще 10 самолетов. Всего Украине обещано 79 машин.
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Элина Позднякова