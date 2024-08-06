«Деревня за деревней»: ВСУ не могут стабилизировать фронт из-за жесткого наступления ВС РФ

Фото: iStock/Evgeny555
У ВСУ не получается стабилизировать фронт из-за активного наступления ВС РФ, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt. По его словам, российская армия берет деревню за деревней.
«Сейчас они берут деревню за деревней, и украинцы не могут стабилизировать фронт», — пояснил Ваннер.Он добавил, что особенно тяжелая ситуация сформировалась в районе Покровска и Торецка.
Ранее украинские военные сообщали, что под Торецком «позиции, удерживавшиеся годами, пали за несколько дней», также ВСУ пытаются сбежать из окружения, в которое они попали на востоке села Нью-Йорк на горловском направлении, а под Покровском в окружении ВС РФ оказались подразделения трех украинских бригад.
Читайте также:
Военные ВСУ объяснили причины потери контроля под Торецком
ВСУ бегут из окружения на востоке Нью-Йорка и несут большие потери
Боевики ВСУ понесли серьезные потери при попытке прорыва границы в Курской области
Данил Пономарев