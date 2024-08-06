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Бои за Торецк, разгром ВСУ под Херсоном и окружение в Желанном: последние новости СВО

ВС РФ пресекли попытку десанта ВСУ высадиться на Тендровской косе
06 августа 2024, 12:50
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

ВСУ вынуждены бежать из Нью-Йорка, чтобы избежать российского окружения, тем временем в Желанном на Покровском направлении несколько бригад противника все-таки попали в котел ВС РФ. Армия России неторопливо продвигается по всем направлениям СВО.
Последние новости с основных направлений спецоперации на 06.08.2024 приводит редакция «Радио 1».

Торецкое направление

Появляются данные о том, что украинские войска покинули оборонительный рубеж к востоку от Нью-Йорка и начали отступать в соседнее село Нелеповка, чтобы избежать окружения ВС РФ. Кроме того, армия России начала продвигаться к Нью-Йорку со стороны Железного с севера. Основные бои в этом поселке сейчас идут в районе фенольного завода, который ВСУ превратили в мощный укрепрайон.



Тем временем бои идут уже на юго-восточной окраине самого Торецка и Кирово. Плотный артиллерийский огонь ведется с обеих сторон. По последней, пока неподтвержденной информации, российским силам удалось взять под контроль террикон местной шахты. Это дает возможность нашим бойцам наблюдать за передвижениями противника в Торецке.

Покровское направление

У Желанного несколько опорных пунктов ВСУ попали в огневое окружение поле ВС РФ, после того наши бойцы взяли село в «клещи». Сообщается, что там могут находиться несколько бригад противника. Таким образом, в районе Желанного сохраняется самый большой темп российского наступления по сравнению с другими участками фронта. На сегодняшний день Покровское направление является одним из самых перспективных.

Кроме того, российские силы прорвали оборону ВСУ у Ивановки. Там противник уже бежал из центра поселка. Также фиксируются небольшие продвижения ВС РФ в лесополосах у Сергеевки и Межевого.

Херсонское направление

Здесь российские бойцы пресекли попытку противника высадиться на Тендровской косе. С полуночи украинские подразделения начали вести разведку района высадки с помощью беспилотника Bayraktar TB2 в окрестностях Очакова.

Около 03:00 двенадцать лодок с десантом ВСУ выдвинулись к косе, чтобы произвести высадку. В результате скоротечного боя первые три лодки были уничтожены, остальные девять развернулись и уплыли в обратном направлении. Потери противника составили порядка 20 человек. Среди наших бойцов потерь нет.

Харьковское направление

В Волчанске российские силы продолжают зачищать многоэтажки, и сегодня под контроль наших бойцов перешло здание городского отдела полиции, сообщает военкор Евгений Лисицын.

Тем временем за последние сутки ВСУ трижды попытались перебросить резервы на правый берег р. Волчья, все попытки были сорваны российскими бойцами. ВС РФ не только срывают попытки контрнаступления ВСУ, но и сами постоянно наступают и постепенно продвигаются вперед.

В районе Старицы и Липцов сорваны ракетные атаки противника с применением РСЗО «Хаймарс» в направлении Белгорода.

Запорожское направление

Здесь российские штурмовики взяли крупный укрепрайон противника «Сапог» к северо-западу от Работино. Эта позиция являлась одной из ключевых на данном участке фронта. По последним данным, российским силам удалось продвинуться на глубину до полутора километров восточнее Работино. Взяты несколько позиций ВСУ.

В направлении Орехова есть продвижение на два км. Северо-западнее Вербового ВС России также выбивают опорные пункты украинцев.

Часовоярское направление

Тяжелые бои идут в районах Новый и Октябрьский Часов Яра. Несмотря на активное сопротивление ВСУ, которые используют огромное число дронов, наши войска продвигаются вперёд и улучшают свои позиции в восточной части города и на флангах.

Южнодонецкое направление

ВСУ еще пытаются обороняться в Красногоровке, однако это носит очаговый характер. Российские бойцы постепенно зачищают населенный пункт от остатков подразделений противника. Однако ВСУ ведут артиллерийский огонь и постоянно бьют дронами.

Южнее идут бои у автодороги Угледар-Константиновка, а также серьезные боевые действия продолжаются на подступах к Константиновке со стороны Парасковиевки и Победы.

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ВС РФ уже знают, как будут уничтожать F-16 на Украине
Генерал Коморницкий: ВС РФ уже выбрали цели для ликвидации угрозы F-16
06 августа 2024, 13:21

Фото: iStock/Maikel de Vaan

Армия России уже определилась с целями на Украине для ликвидации угрозы F-16. Так считает бывший заместитель начальника генерального штаба польской армии генерал Леон Коморницкий, его слова передает DoRzeczy.
«Российские ракеты теперь будут нацелены на украинские аэродромы. На мой взгляд, россияне их определили», — считает Коморницкий.

По его словам, эффективнее всего истребители уничтожать не в воздухе, а именно на аэродромах. При этом генерал отметил, что украинская противовоздушная оборона является недостаточной.

По данным западных СМИ, нна Украину прибыли первые 10 истребителей F-16, предполагается, что до конца года Киеву передадут еще 10 самолетов. Всего Украине обещано 79 машин.

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ВСУ использовали бронемашины для прорыва границы в Курской области
06 августа 2024, 12:51

Фото: iStock/Longfin Media

Подразделения ВСУ, которые попытались прорвать российскую границу в Суджанском районе Курской области, использовали бронетехнику, в том числе танки. Об этом рассказал военный корреспондент Юрий Котенок.
«При прорыве на территорию РФ в Курской области противник использовал бронетехнику, в том числе танки. Несколько бронемашин сожжены. Противник пытается действовать малыми группами в Суджанском районе Курской области в направлении н.п. Гончаровка и Куриловка», — написал Котенок в своем Telegram-канале.

По его словам, украинские силы сейчас рассредоточены в посадках Шосткинского района Сумской области. Места их дислокации выявляются, после чего по ним наносятся массированные удары.

Ранее сообщалось, что не менее 20 боевиков ВСУ погибли при попытке прорыва границы в Суджанском районе Курской области, еще порядка 50 получили ранения.

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«Деревня за деревней»: ВСУ не могут стабилизировать фронт из-за жесткого наступления ВС РФ
Welt: ВСУ не могут стабилизировать фронт из-за наступления ВС РФ
06 августа 2024, 12:20

Фото: iStock/Evgeny555

У ВСУ не получается стабилизировать фронт из-за активного наступления ВС РФ, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt. По его словам, российская армия берет деревню за деревней.
«Сейчас они берут деревню за деревней, и украинцы не могут стабилизировать фронт», — пояснил Ваннер.
Он добавил, что особенно тяжелая ситуация сформировалась в районе Покровска и Торецка.

Ранее украинские военные сообщали, что под Торецком «позиции, удерживавшиеся годами, пали за несколько дней», также ВСУ пытаются сбежать из окружения, в которое они попали на востоке села Нью-Йорк на горловском направлении, а под Покровском в окружении ВС РФ оказались подразделения трех украинских бригад.

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#военные
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#вс рф
#сво
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Трем экс-боевикам ВСУ дали по 15 лет за обстрел моста в Донбассе
РЕН ТВ: Трем экс-боевикам ВСУ дали по 15 лет за обстрел моста в Донбассе
06 августа 2024, 12:17

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Троим экс-боевикам ВСУ назначили по 15 лет за обстрел моста в Донбассе, сообщает Telegram-канал РЕН ТВ. Игоря Маслянко, Ивана Борисова и Михаила Скородько судили по статьям об умышленном уничтожении чужого имущества, а также о жестоком обращении с мирным населением на оккупированной территории.
В феврале 2022 года осужденные обстреляли железобетонный мост на автодороге осколочно-фугасными снарядами. Никто тогда не пострадал, но экс-боевики ВСУ нарушили транспортное сообщение, ущерб от их действий составил более 200 миллионов рублей, сообщила прокуратура ДНР.

Боевики ВСУ атакуют гражданские объекты, используя мирных граждан в качестве живого щита. ВС РФ планомерно уничтожают украинских неонацистов.

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#украина
#война
#сво
#днр
#обстрел
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Украинских боевиков разгромили при попытке прорыва границы в Курской области
При попытке прорыва границы в Курской области погибли около 20 боевиков ВСУ
06 августа 2024, 12:02

Фото: iStock/YakubovAlim

Не менее 20 боевиков ВСУ погибли при попытке прорыва границы в Суджанском районе Курской области, еще порядка 50 получили ранения. Об этом пишет Mash.
По данным издания, бой еще продолжается. В сторону Суджанского района двигается российская техника. Группировку ВСУ отбросили за российскую границу и наносят по ним удары с помощью артиллерии и авиации. Тем временем противник разделился на малые группы и прячется в посадках Шосткинского района Сумской области.

Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего пошли атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

По данным российских военных экспертов, наступление организовал глава украинского ГУР Кирилл Буданов.

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#дрон
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Военные ВСУ объяснили причины потери контроля под Торецком
NT: ВСУ отступили под Торецком из-за бессмысленных приказов и незнания местности
06 августа 2024, 11:23

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Боевики 41-й механизированной бригады ВСУ, которых перебросили из Часов Яра под Торецк прям перед наступление ВС РФ, сдали позиции за считанные дни из-за бессмысленных приказов от начальства и незнания местности. Об этом пишет New York Times со ссылкой на украинских военных.
По данным издания, солдаты еще в мае говорили руководству, что до позиций под Торецком скоро доберутся ВС РФ, и просили не проводить ротацию в критический момент, однако к ним не прислушались. Через два дня после окончания ротации, по словам военных, позиции атаковали российские войска.
«Почти сразу стало ясно, что 41-я не готова оборонять Торецк, поскольку не знает местности, заявили солдаты из нескольких батальонов в интервью и публичных заявлениях. Командира бригады также критиковали за то, что он отдавал неясные приказы и не реагировал быстро на меняющуюся обстановку угроз», — указано в материале.
Старший лейтенант Евгений Строкан во время интервью NYT заявил, что из-за бессмысленных приказов командира ВСУ несли потери, а «позиции, удерживавшиеся годами, пали за несколько дней».

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Гладков: дрон ВСУ ударил по машине под Белгородом, один человек погиб
06 августа 2024, 10:52

Фото: istock/NatureNow

Дрон ВСУ ударил по движущейся машине под Белгородом, погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Дрон ВСУ нанес удар по движущемуся автомобилю в районе села Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа. К огромному горю, погиб один мирный житель», — написал глава региона в своем тг-канале.
Гладков добавил, что мужчина скончался от полученных ран еще до того, как успели приехать медики. Он также выразил соболезнования семье погибшего.

Ранее белгородский губернатор сообщил, что ВСУ атаковали село Ясные Зори. По его словам, в результате прямого попадания снаряда сгорел легковой автомобиль и посечен один частный дом. Боевики сбросили с БПЛА взрывные устройства, из-за этого загорелись гараж с находящимся внутри автомобилем и еще два легковых автомобиля.

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ВСУ пытались прорваться через границу РФ
Смирнов: ВСУ пытались прорваться через границу РФ на территорию Курской области
06 августа 2024, 10:22

Фото: istock / reflection_art

Украинские войска попытались прорваться через государственную границу в Курской области, все они пресечены силовиками. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Телеграм-канале.
«Сегодня из Суджанского и Кореневского районов поступает информация о попытках прорыва ВСУ на территорию Курской области. Бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных Сил РФ не допустили прорыва границы», — написал он.
Врио губернатора также призвал местных жителей доверять только официальным источникам и не поддаваться на действия провокаторов.

Смирнов попросил население сохранять бдительность и уведомлять по номеру 112 о подозрительных людях, оставленных предметах и БПЛА.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Украинский пленный Хавтура: в ВСУ мобилизуют даже больных эпилепсией
06 августа 2024, 10:15

Фото: istock/Michele Ursi

Пленный ВСУ Николай Хавтура, который сдался в плен российским войска группировки «Север», рассказал, что на Украине мобилизуют даже больных эпилепсией. Об этом он сообщил в видеоролике, который опубликовало Минобороны России.
Хавтура заявил, что в ВСУ берут служить «всех подряд»: эпилептиков, инвалидов третьей группы, мужчина под 60 лет, ведь «воевать уже просто некому».

Пленный также рассказал, что мобилизованные практически не проходят никакой подготовки, хотя на это должны отводить около полугода.
«Главное, чтобы все бумаги были подписаны. А там понял, не понял, изучил, не изучил. Это уже твои проблемы. Хочешь жить, учись. Они этого не спрашивали. У них очень кратко, быстро все. Нет людей на передовой. И им нужно количество людей, чтобы было там», — пояснил Хавтура.
Он добавил, что, когда сдался вместе с тремя сослуживцами в плен, к ним отнеслись по-человечески.
«Нам дали воду, покушать, покурить. Мы перебежали поле к вам в тыл. Пацаны нас тоже накормили. Мы душ, баньку приняли. Переодели нас. Сигарет нам дали. К нам ваши ребята отнеслись нормально, по-человечески», — подчеркнул пленный.
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#военные
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