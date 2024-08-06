Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
ВСУ вынуждены бежать из Нью-Йорка, чтобы избежать российского окружения, тем временем в Желанном на Покровском направлении несколько бригад противника все-таки попали в котел ВС РФ. Армия России неторопливо продвигается по всем направлениям СВО.
Последние новости с основных направлений спецоперации на 06.08.2024 приводит редакция «Радио 1».
Тем временем бои идут уже на юго-восточной окраине самого Торецка и Кирово. Плотный артиллерийский огонь ведется с обеих сторон. По последней, пока неподтвержденной информации, российским силам удалось взять под контроль террикон местной шахты. Это дает возможность нашим бойцам наблюдать за передвижениями противника в Торецке.
Кроме того, российские силы прорвали оборону ВСУ у Ивановки. Там противник уже бежал из центра поселка. Также фиксируются небольшие продвижения ВС РФ в лесополосах у Сергеевки и Межевого.
Около 03:00 двенадцать лодок с десантом ВСУ выдвинулись к косе, чтобы произвести высадку. В результате скоротечного боя первые три лодки были уничтожены, остальные девять развернулись и уплыли в обратном направлении. Потери противника составили порядка 20 человек. Среди наших бойцов потерь нет.
Тем временем за последние сутки ВСУ трижды попытались перебросить резервы на правый берег р. Волчья, все попытки были сорваны российскими бойцами. ВС РФ не только срывают попытки контрнаступления ВСУ, но и сами постоянно наступают и постепенно продвигаются вперед.
В районе Старицы и Липцов сорваны ракетные атаки противника с применением РСЗО «Хаймарс» в направлении Белгорода.
В направлении Орехова есть продвижение на два км. Северо-западнее Вербового ВС России также выбивают опорные пункты украинцев.
Южнее идут бои у автодороги Угледар-Константиновка, а также серьезные боевые действия продолжаются на подступах к Константиновке со стороны Парасковиевки и Победы.
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Торецкое направлениеПоявляются данные о том, что украинские войска покинули оборонительный рубеж к востоку от Нью-Йорка и начали отступать в соседнее село Нелеповка, чтобы избежать окружения ВС РФ. Кроме того, армия России начала продвигаться к Нью-Йорку со стороны Железного с севера. Основные бои в этом поселке сейчас идут в районе фенольного завода, который ВСУ превратили в мощный укрепрайон.
Тем временем бои идут уже на юго-восточной окраине самого Торецка и Кирово. Плотный артиллерийский огонь ведется с обеих сторон. По последней, пока неподтвержденной информации, российским силам удалось взять под контроль террикон местной шахты. Это дает возможность нашим бойцам наблюдать за передвижениями противника в Торецке.
Покровское направлениеУ Желанного несколько опорных пунктов ВСУ попали в огневое окружение поле ВС РФ, после того наши бойцы взяли село в «клещи». Сообщается, что там могут находиться несколько бригад противника. Таким образом, в районе Желанного сохраняется самый большой темп российского наступления по сравнению с другими участками фронта. На сегодняшний день Покровское направление является одним из самых перспективных.
Кроме того, российские силы прорвали оборону ВСУ у Ивановки. Там противник уже бежал из центра поселка. Также фиксируются небольшие продвижения ВС РФ в лесополосах у Сергеевки и Межевого.
Херсонское направлениеЗдесь российские бойцы пресекли попытку противника высадиться на Тендровской косе. С полуночи украинские подразделения начали вести разведку района высадки с помощью беспилотника Bayraktar TB2 в окрестностях Очакова.
Около 03:00 двенадцать лодок с десантом ВСУ выдвинулись к косе, чтобы произвести высадку. В результате скоротечного боя первые три лодки были уничтожены, остальные девять развернулись и уплыли в обратном направлении. Потери противника составили порядка 20 человек. Среди наших бойцов потерь нет.
Харьковское направлениеВ Волчанске российские силы продолжают зачищать многоэтажки, и сегодня под контроль наших бойцов перешло здание городского отдела полиции, сообщает военкор Евгений Лисицын.
Тем временем за последние сутки ВСУ трижды попытались перебросить резервы на правый берег р. Волчья, все попытки были сорваны российскими бойцами. ВС РФ не только срывают попытки контрнаступления ВСУ, но и сами постоянно наступают и постепенно продвигаются вперед.
В районе Старицы и Липцов сорваны ракетные атаки противника с применением РСЗО «Хаймарс» в направлении Белгорода.
Запорожское направлениеЗдесь российские штурмовики взяли крупный укрепрайон противника «Сапог» к северо-западу от Работино. Эта позиция являлась одной из ключевых на данном участке фронта. По последним данным, российским силам удалось продвинуться на глубину до полутора километров восточнее Работино. Взяты несколько позиций ВСУ.
В направлении Орехова есть продвижение на два км. Северо-западнее Вербового ВС России также выбивают опорные пункты украинцев.
Часовоярское направлениеТяжелые бои идут в районах Новый и Октябрьский Часов Яра. Несмотря на активное сопротивление ВСУ, которые используют огромное число дронов, наши войска продвигаются вперёд и улучшают свои позиции в восточной части города и на флангах.
Южнодонецкое направлениеВСУ еще пытаются обороняться в Красногоровке, однако это носит очаговый характер. Российские бойцы постепенно зачищают населенный пункт от остатков подразделений противника. Однако ВСУ ведут артиллерийский огонь и постоянно бьют дронами.
Южнее идут бои у автодороги Угледар-Константиновка, а также серьезные боевые действия продолжаются на подступах к Константиновке со стороны Парасковиевки и Победы.
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Элина Позднякова