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Армия Вооруженных сил Российской Федерации освободила населенный пункт Урожайное на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщает телеграм-канал Операция Z: Военкоры Русской Весны.
По данным издания, село взяли дальневосточники из 37-й и 5-й бригад совместно с 40-й бригадой морпехов при поддержке артиллерии 30-й артбригады. Силы ВСУ выбили из села, после чего над зданием местной администрации водрузили флаг России.
Судя по кадрам опубликованного видео, боец ВС РФ взобрался на крышу администрации и поставил на ней российский флаг.
Ранее МО РФ сообщало, что российские военные в результате успешных действий освободили за неделю населенные пункты: Сокол, Чигари, Яснобродовка и Восход Донецкой Народной Республики.
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Судя по кадрам опубликованного видео, боец ВС РФ взобрался на крышу администрации и поставил на ней российский флаг.
Ранее МО РФ сообщало, что российские военные в результате успешных действий освободили за неделю населенные пункты: Сокол, Чигари, Яснобродовка и Восход Донецкой Народной Республики.
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Данил Пономарев