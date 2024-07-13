МО: ВС РФ нанесли удар по украинскому заводу по производству взрывчатки

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Российские силы поразили украинский завод по производству взрывчатых веществ, об этом сообщает Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожена радиолокационная станция П-18, а также поражены: завод по производству взрывчатых веществ, скопления живой силы и военной техники ВСУ в 136 районах», — уточняет российское оборонное ведомстве в своей ежедневной сводке.
Ранее пророссийское подполье сообщило, что в Херсоне Вооружённые силы РФ уничтожили командный пункт противника, а также нанесли удары по ряду военных объектов, расположенных в регионе.
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