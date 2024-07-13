Подполье: Российские военные уничтожили командный пункт ВСУ в Херсоне

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Российские военные уничтожили в Херсоне командный пункт Вооружённых сил Украины (ВСУ). Кроме того, были атакованы и поражены ещё несколько военных объектов в регионе.
Об этом сообщается в телеграм-канале подпольной организации сопротивления «Русский Херсон». Представитель подполья рассказал, что координаты командного пункта в Херсоне им удалось получить от сочувствующих военнослужащих ВСУ. Информация была передана российским военным, которые нанесли удар по указанной цели. В результате был уничтожен сам штаб и не менее десяти украинских боевиков.
Помимо этого, российские войска нанесли удары по переданным подпольщиками координатам в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Там были поражены склад со средствами материального обеспечения, семь пунктов управления беспилотниками, артиллерийское орудие и миномёт.
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Александр Бойцов