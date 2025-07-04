Артамонов: в Липецкой области объявлена воздушная опасность
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в регионе объявлена воздушная опасность. Об этом градоначальник написал в своем telegram-канале.
«Внимание! На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности», — передает Артамонов.
На данный момент опасность атаки беспилотников введена в Орловской области. Соответсвующее предупреждение получили и жители Курской области. На данный момент об атаках беспилотников на российские регионы не сообщалось.