Пленный боец ВСУ Больбот: я хочу остаться в России из-за матери

04 июля 2025, 01:55

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Пленный боец ВСУ Павел Больбот заявил, что хочет остаться в России, так как у него старая мама, которой надо помогать. Об этом военный рассказал агентству ТАСС.







«Я хочу остаться сейчас в России, у меня мать старенькая, надо же помогать. А жену потом как-нибудь перетянуть уже», — поделился с агентством солдат.