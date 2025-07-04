Пленный боец ВСУ Больбот: я хочу остаться в России из-за матери
Пленный боец ВСУ Павел Больбот заявил, что хочет остаться в России, так как у него старая мама, которой надо помогать. Об этом военный рассказал агентству ТАСС.
«Я хочу остаться сейчас в России, у меня мать старенькая, надо же помогать. А жену потом как-нибудь перетянуть уже», — поделился с агентством солдат.
Больбот отметил, что еще живя на Украине пытался получить российское гражданство. Для этого он заходил на сайт посольства РФ, но не нашел нужных разделов. При этом чтобы получить гражданство в России необходимо чтобы оба родителя являлись русскими.
Это желание Больбота подтверждают и записи в дневнике, который он вел находясь в зоне боевых действий. Как оказалось, его родители проживают в РФ и он стремился попасть в плен для того, чтобы быть ближе к родным.