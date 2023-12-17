Артамонов: В результате атаки дрона на Липецкую область никто не пострадал

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В ночь на 17 декабря была предотвращена попытка террористической атаки на Липецкую область России. Над территорией региона был сбит беспилотный летательный аппарат ВСУ.
Артамонов отметил, что это первый случай, когда область попытался атаковать беспилотник ВСУ. Он подчеркнул, что подобные атаки постоянно происходят в других регионах, поэтому властями были предприняты все необходимые меры предосторожности. Губернатор призвал жителей Липецкой области сохранять спокойствие и заверил, чт администрация работает в тесном контакте с министерством обороны РФ и полностью контролирует ситуацию.
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Александр Бойцов