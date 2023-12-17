Губернатор Голубев: Отражена массовая атака дронов ВСУ на Ростовскую область

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В ночь на 17 декабря киевский режим предпринял очередную попытку массовой атаки на территорию Ростовской области с использованием беспилотных летательных аппаратов. Удары пришлись в районы Морозовска и Каменска.
Ранее в министерстве обороны РФ сообщали, что за ночь российские системы противовоздушной обороны уничтожили либо подавили с помощью средств радиоэлектронной борьбы 33 украинских беспилотника. Киев с помощью дронов пытался атаковыть населённые пункты и объекты на территории Волгоградской, Ростовской и Липецкой областей России.
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