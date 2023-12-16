В Белгородской области беспилотник ВСУ ранил местного жителя

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Беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал поселок Красное Шебекинского городского округа Белгородской области.
Об этом в Telegram написал глава региона Вячеслав Гладков.
По словам Гладкова, с БПЛА сбросили взрывное устройство. Пассажир «газели», который оказался в хоне взрыва, получил ранение.
Все БПЛА оказались сбиты. Об этом сообщает в субботу в пресс-служба Минобороны РФ. Накануне, вечером в пятницу МО РФ информировало, что российские средства ПВО ликвидировали 26 украинских БПЛА над Крымом.
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По словам Гладкова, с БПЛА сбросили взрывное устройство. Пассажир «газели», который оказался в хоне взрыва, получил ранение.
«У мужчины осколочное ранение верхних и нижних конечностей. Его доставили центральную районную больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается. Осколками взрывного устройства повреждены «газель» и экскаватор», — сообщил Вячеслав Гладков.Ранее сообщалось, что российские системы ПВО смогли отразить попытку массированной атаки украинских беспилотников по Крыму.
Все БПЛА оказались сбиты. Об этом сообщает в субботу в пресс-служба Минобороны РФ. Накануне, вечером в пятницу МО РФ информировало, что российские средства ПВО ликвидировали 26 украинских БПЛА над Крымом.
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Мария Фирсова