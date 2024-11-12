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В селе Плехово Курской области артиллеристы отдельного батальона спецназначения «Арбат» добровольческого корпуса приняли решение отменить стрельбу по украинской боевой машине пехоты (БМП), обнаруженной неподалеку от мирных жителей. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.
Командир орудия с позывным Шани рассказал, что, несмотря на готовность открыть огонь по цели, информацию о присутствии гражданских лиц в районе обстрела заставила их свернуть работу и уйти в укрытие.
Помимо этого, военный также добавил, что украинские артиллеристы активно открывают огонь при обнаружении движения, даже если это могут быть гражданские лица.
По словам начальника артиллерии батальона с позывным Барс, цель находилась всего в 60 метрах от мирных жителей, и учитывая плохие погодные условия, включая сильный ветер, артиллеристы решили не рисковать.
На данный момент подразделение «Арбат» совместно с союзниками проводит зачистку села Плехово, при этом артиллеристы обеспечивают прикрытие для пехоты.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Сегодня не получилось поработать, нам передали, что в районе цели находятся мирные жители», — отметил он.
Помимо этого, военный также добавил, что украинские артиллеристы активно открывают огонь при обнаружении движения, даже если это могут быть гражданские лица.
По словам начальника артиллерии батальона с позывным Барс, цель находилась всего в 60 метрах от мирных жителей, и учитывая плохие погодные условия, включая сильный ветер, артиллеристы решили не рисковать.
На данный момент подразделение «Арбат» совместно с союзниками проводит зачистку села Плехово, при этом артиллеристы обеспечивают прикрытие для пехоты.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова