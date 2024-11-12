Подполье сообщило об ударе ФАБом по колонне с техникой ВСУ под Харьковом

Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что в пригороде Харькова был нанесен удар по колонне с военной техникой Вооруженных сил Украины, которая готовилась к выходу в сторону Волчанска. Об этом информирует РИА Новости.