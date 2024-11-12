Подполье сообщило об ударе ФАБом по колонне с техникой ВСУ под Харьковом

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Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что в пригороде Харькова был нанесен удар по колонне с военной техникой Вооруженных сил Украины, которая готовилась к выходу в сторону Волчанска. Об этом информирует РИА Новости.
По словам Лебедева, удар был осуществлён с использованием фугасной авиабомбы (ФАБ). На данный момент отсутствуют данные о последствиях удара и возможных потерях среди личного состава и техники.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
Ранее стало известно, что за ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 13 БПЛА над российскими регионами. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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*запрещенная в России террористическая организация
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
Ранее стало известно, что за ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 13 БПЛА над российскими регионами. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Читайте также:
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Дарья Осипова