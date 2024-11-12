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Подполье сообщило об ударе ФАБом по колонне с техникой ВСУ под Харьковом

Подполье: в пригороде Харькова нанесен удар ФАБом по колонне с техникой ВСУ
Фото: istockphoto.com/Alex Kochev

Фото: istockphoto.com/Alex Kochev

Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что в пригороде Харькова был нанесен удар по колонне с военной техникой Вооруженных сил Украины, которая готовилась к выходу в сторону Волчанска. Об этом информирует РИА Новости.
По словам Лебедева, удар был осуществлён с использованием фугасной авиабомбы (ФАБ). На данный момент отсутствуют данные о последствиях удара и возможных потерях среди личного состава и техники.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.



Ранее стало известно, что за ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 13 БПЛА над российскими регионами. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#сво
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Российские военные не дали ВСУ форсировать реку Оскол
Марочко: ВС России не дали ВСУ форсировать Оскол на Купянском направлении
12 ноября 2024, 08:11

Фото: istockphoto.com/Tomas Ragina

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что российские военные сорвали попытку боевиков ВСУ форсировать реку Оскол на купянском участке фронта. Об этом информирует РИА Новости.
Марочко сообщил, что в ходе объективного контроля ситуации на купянском направлении разведывательные органы ВС РФ выявили замаскированное место сосредоточения украинской инженерной техники, предназначенной для форсирования водных преград. Он отметил, что за данным участком был установлен усиленный контроль, и в момент выдвижения вооруженных формирований Украины к реке Оскол был нанесен артиллерийский удар

Отмечается, что реку боевики пытались перейти в районе населенного пункта Ковшаровка. Помимо этого, подполковник добавил, что был уничтожен бронетранспортер, автомобиль КрАЗ со звеном наплавного моста и поврежден пикап. Кроме того, российские военные ликвидировали троих солдат ВСУ, а двое получили ранения.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Подполье сообщило об ударе ФАБом по колонне с техникой ВСУ под Харьковом. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Минобороны: ПВО за ночь уничтожила над территорией России 13 БПЛА ВСУ
12 ноября 2024, 07:32

Фото: iStock/sommersby

За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 13 БПЛА над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Девять БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, два – над территорией Брянской области и два – над территорией Курской области», — отмечается в сообщении.

По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Сырский назвал защиту других направлений фронта целью ВСУ в Курской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
#вс рф
#минобороны
#пво
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Боевики «Азова»* начали применять новую тактику
Комроты спецназа Шмель: азовцы* все чаще применяют под Торецком новую тактику
12 ноября 2024, 07:20

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Командир роты с позывным Шмель заявил, что напротив позиций бойцов 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й армии, расположенных под Дзержинском (Торецком), находятся позиции солдат территориальной обороны Украины и боевиков «Азова»*. В последнее время последние начали все активнее использовать новую тактику. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, сама по себе тероборона не проявляет активности, однако боевики «Азова»* совместно с теробороной предпринимают попытки контратаковать. Он поделился, что они выходят двойками-тройками и пытаются прощупать передовые позиции российских военных. Командир добавил, что солдаты ВС РФ находят точки украинских боевиков и уничтожают их. Помимо этого, он отметил, что боевики «все чаще работают со сбросов» с дронов, в том числе с FPV.

«Не отправляют «птицу» в один конец, а скидывают взрывчатку и возвращают дрон обратно», — пояснил Шмель.

«Азов»* был создан в 2014 г. Батальон участвовал в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины, включен в состав национальной гвардии. В августе 2022 г. Верховный суд России признал «Азов»* террористической организацией, запретив ее деятельность на территории РФ.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

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#россия
#конфликт
#оружие
#дрон
#сво
#всу
#вс рф
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ВСУ применили в ДНР замаскированные мины в виде веток
РИА Новости: ВСУ оставляют мины-ловушки в ДНР ​или сбрасывают их с помощью БПЛА
12 ноября 2024, 05:39

Фото: iStock/kanzefar

На дзержинском (торецком) направлении в ДНР бойцы ВСУ оставляют замаскированные мины-ловушки в виде сломанных веток дерева или сбрасывают их с помощью беспилотников у своих позиций, передает РИА Новости.
Видеозапись, оказавшаяся в распоряжении агентства, показывает, как российский штурмовик обнаруживает такую мину.

«С виду обычная ветка, но при осмотре видно, что она обмотана скотчем под цвет коры и проволокой, внутри — тротиловая шашка», — делится штурмовик на записи.


Мина была уничтожена на месте с помощью БПЛА. Ранее сообщалось, что украинские военные жаловались на бракованные мины и сомневались в качестве вышибных зарядов.

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#военные
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#новости
#днр
#всу
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Поджог военкомата: машинисту крана грозит срок за госизмену
В Москве машинист крана Андреев обвинен в поджоге и работе на украинскую разведку
12 ноября 2024, 05:37

Фото: iStock/artisteer

Машинист башенного крана Сергей Андреев обвиняется в государственной измене и поджоге московского военкомата по заказу Главного управления разведки Минобороны Украины, сообщает ТАСС.
Дело Андреева рассматривается 2-м Западным окружным военным судом. Он был задержан 3 ноября 2023 года.

Андреева обвиняют по нескольким статьям, включая незаконный оборот взрывчатых веществ, изготовление оружия, участие в террористическом сообществе и террористический акт. Также ему вменяют государственную измену.

По версии следствия, Андреев вступил в украинский проект «Хочу жить» и поддерживал связь с куратором, контролирующим деятельность диверсионных групп. В период с 9 августа по 30 сентября 2023 года он через Telegram получил инструкцию по изготовлению зажигательного устройства.

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#сво
#поджог
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#следствие
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В Киеве назвали сроки определения условий для переговоров РФ с Украиной
Reuters: переговоры России и Украины могут начаться в ближайшие 4 месяца
12 ноября 2024, 04:52

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

Анонимный украинский чиновник заявил агентству Reuters, что в ближайшие 4-5 месяцев определятся условия для переговоров между Россией и Украиной.
Он отметил, что сейчас формируются исходные позиции сторон, и подчеркнул, что предстоящая зима станет критическим периодом для Киева. По его словам, есть надежда, что война подходит к концу.

Украинские власти также ожидают, когда избранный президент США Дональд Трамп определится с кадровыми назначениями в сфере безопасности, чтобы понять, каким будет его подход к политике в Украине.

Трамп ранее заявлял о намерении начать переговоры по урегулированию конфликта в первый день своего президентства.

Ранее The Washington Post сообщала, что после победы на выборах Трамп якобы обсуждал с президентом России Владимиром Путиным вопрос завершения конфликта.

Однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал это выдумкой.

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#дмитрий песков
#переговоры
#украина
#россия
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В Белгородской области ликвидирован пожар после атаки беспилотника
Гладков: дрон ВСУ ударил по нефтебазе в Белгородской области, загорелся резервуар
12 ноября 2024, 03:34

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Старооскольском округе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
В результате удара загорелся один из резервуаров, но возгорание было оперативно ликвидировано, и пострадавших нет.

Ранее, 11 ноября, Вооруженные силы Украины обстреляли Белгородскую область, ударив по Шебекинскому округу. В результате обстрела были выбиты стекла в трех домах и повреждены три автомобиля.

В селе Архангельское также выбило стекла, повредились фасады трех домов, и была повреждена линия электропередачи.

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#беспилотник
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#telegram
#Вячеслав Гладков
#бпла
#всу
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Погибший командир донецкой бригады награжден званием Героя России посмертно
Путин посмертно присвоил звание Героя России погибшему в ДНР генерал-майору Клименко
12 ноября 2024, 01:42

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Генерал-майор российских вооруженных сил Павел Клименко, погибший под Донецком, посмертно удостоен звания Героя России. Указ о награждении подписал президент РФ Владимир Путин, о чем сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Сегодня в Севастополе состоялись похороны офицера.

На церемонии прощания временно исполняющий обязанности командующего Южным военным округом генерал-лейтенант Владимир Кочетков передал Звезду Героя России детям Павла Клименко, Никите и Наталье. Губернатор Развожаев также присутствовал на прощании с погибшим.

6 ноября Павел Клименко, командир 5-й донецкой мотострелковой бригады, находился в районе Красногоровки.

Группа военных попала под атаку украинских FPV-дронов, в результате которой Клименко получил серьезные травмы и скончался после госпитализации.

Его бригада, созданная в 2014 году на базе батальона «Оплот» и названная в честь первого главы ДНР Александра Захарченко, вошла в состав российской армии в 2023 году.


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#рф
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Министр обороны ФРГ поделился опасениями по возможной сделке Трампа с РФ
Глава МО ФРГ Писториус: сделка Трампа с Россией может не учесть интересы Киева
12 ноября 2024, 01:22

Фото: iStock/Sven Loeffler

Министр обороны Германии Борис Писториус высказался с осторожным скепсисом по поводу заявления избранного президента США Дональда Трампа о возможном урегулировании украинского конфликта в течение 24 часов.
В беседе с Süddeutsche Zeitung Писториус отметил, что, хотя план Трампа маловероятен, существует риск того, что он может пойти на сделку с Россией, не учитывая интересы Украины и европейских стран.

Писториус выразил надежду, что подобный сценарий не осуществится, но предупредил, что, если Украина не войдет в НАТО, она может превратиться в «постоянный очаг новых конфликтов в Европе». По его словам, неучет интересов Украины может дестабилизировать ситуацию на континенте.

Ранее Трамп уже высказывал готовность завершить конфликт на Украине за один день, однако в Москве и Киеве эти заявления оценили как чрезмерно оптимистичные и нереалистичные.


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