Российские военные не дали ВСУ форсировать реку Оскол

Фото: istockphoto.com/Tomas Ragina
Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что российские военные сорвали попытку боевиков ВСУ форсировать реку Оскол на купянском участке фронта. Об этом информирует РИА Новости.
Марочко сообщил, что в ходе объективного контроля ситуации на купянском направлении разведывательные органы ВС РФ выявили замаскированное место сосредоточения украинской инженерной техники, предназначенной для форсирования водных преград. Он отметил, что за данным участком был установлен усиленный контроль, и в момент выдвижения вооруженных формирований Украины к реке Оскол был нанесен артиллерийский удар
Отмечается, что реку боевики пытались перейти в районе населенного пункта Ковшаровка. Помимо этого, подполковник добавил, что был уничтожен бронетранспортер, автомобиль КрАЗ со звеном наплавного моста и поврежден пикап. Кроме того, российские военные ликвидировали троих солдат ВСУ, а двое получили ранения.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Подполье сообщило об ударе ФАБом по колонне с техникой ВСУ под Харьковом. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Читайте также:
Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Сырский назвал защиту других направлений фронта целью ВСУ в Курской области
На Украине смирились с невозможностью вернуть утраченные территории
Отмечается, что реку боевики пытались перейти в районе населенного пункта Ковшаровка. Помимо этого, подполковник добавил, что был уничтожен бронетранспортер, автомобиль КрАЗ со звеном наплавного моста и поврежден пикап. Кроме того, российские военные ликвидировали троих солдат ВСУ, а двое получили ранения.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Подполье сообщило об ударе ФАБом по колонне с техникой ВСУ под Харьковом. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Читайте также:
Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Сырский назвал защиту других направлений фронта целью ВСУ в Курской области
На Украине смирились с невозможностью вернуть утраченные территории
Дарья Осипова