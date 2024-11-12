Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

Фото: iStock/sommersby
За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 13 БПЛА над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Девять БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, два – над территорией Брянской области и два – над территорией Курской области», — отмечается в сообщении.
По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Сырский назвал защиту других направлений фронта целью ВСУ в Курской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
На Украине смирились с невозможностью вернуть утраченные территории
Военные ВС РФ перерезают пути снабжения ВСУ в Курахово
Киев переходит к мобилизации в крупных городах
Дарья Осипова