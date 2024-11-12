Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

Командир роты с позывным Шмель заявил, что напротив позиций бойцов 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й армии, расположенных под Дзержинском (Торецком), находятся позиции солдат территориальной обороны Украины и боевиков «Азова»*. В последнее время последние начали все активнее использовать новую тактику. Об этом пишет РИА Новости.