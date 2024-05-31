Депутат Саралиев опубликовал видео возвращения 75 российских военнопленных

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Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев опубликовал видео с возвращением 75 российских военнопленных. Кадры доступны в его Telegram-канале.
По словам Саралиева, сегодня, 31 мая, состоялся очередной обмен пленными. На кадрах можно увидеть, как бойцы ВС РФ рады возвращению на родину.
Уточняется, что военнослужащие поедут на лечение и реабилитацию в Москву.
Ранее в российской военном ведомстве сообщили, что взамен на российских солдат были переданы 75 военнопленных украинской армии.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Уточняется, что военнослужащие поедут на лечение и реабилитацию в Москву.
Ранее в российской военном ведомстве сообщили, что взамен на российских солдат были переданы 75 военнопленных украинской армии.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова