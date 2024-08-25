Артиллеристы группировки «Север» уничтожили РСЗО «Град» в курском приграничье

Видео: Минобороны России
Артиллеристы группировки войск ВС РФ «Север» уничтожили украинскую РСЗО «Град» в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России. Передвижение системы залпового огня выявили разведчики.
«В результате точного удара артиллерией группировки войск «Север» боевая машина РСЗО «Град» боевиков ВСУ была уничтожена, что подтвердилось кадрами объективного контроля, полученными в режиме реального времени», — говорится в сообщении министерстваРанее сообщалось, что подразделения ВС РФ отразили атаки штурмовиков ВСУ в Курской области. Невозвратные потери украинских боевиков составили до 40 человек. В оборонном ведомстве уточнили, что атаки противник предпринимал в районе населенных пунктов Вишневка, Борки, Погребки и Спальное. Все попытки ВСУ предпринять наступательные действия были сорваны российскими военными, неприятель отступил с потерями.
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Данил Пономарев