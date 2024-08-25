Бои в Курской области, прорыв ВС РФ у Покровска и Торецка: последние новости СВО

Фото: istock / Aleksandr Golubev
ВС РФ продвигаются на Покровском и Торецком направлениях, в Курском приграничье продолжаются ожесточённые бои.
Последние новости с основных направлений спецоперации, а также из Курской области по состоянию на 25 августа приводит редакция «Радио 1».
Бойцам сначала предстоит пройти медицинское обследование После этого они смогут отправиться домой.
В Суджанском районе российские операторы БПЛА наносят удары по скоплениям бронетехники и транспортных средств противника в районе Суджи и её окрестностей. В Русской Конопельке продолжаются ожесточённые встречные бои, где украинские силы пытаются закрепиться в частных домовладениях.
В Черкасском Поречном украинские солдаты попытались атаковать, но попали в засаду. В самом населенном пункте продолжаются бои.
Украинская армия атакует в направлении Черкасской Конопельки. На участке идут ожесточенные бои.
В Кореневском районе ВС РФ отразили несколько атак украинской армии в направлении Комаровки и Кремяного.
Также стало известно о продвижении ВС РФ в Карловке. После взятия Калиново, российские войска смогут обойти противника с тыла, что, вероятно, заставит военных Украины покинуть этот населенный пункт, иначе они рискуют попасть в окружение.
Читайте также:
В Воронежской области начался пожар с детонацией в результате атаки БПЛА
Врыв на нефтехимическом заводе в Стерлитамаке попал на видео
На месте пожара в ростовском Пролетарске ввели режим ЧС
Освобожденные из украинского плена бойцы ВС РФ прибыли в МосквуПрибывший из Беларуси самолет с российскими военнослужащими, которые были освобождены из украинского плена, приземлился в Москве, сообщает RT. Их встречала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, уточнили журналисты.
Бойцам сначала предстоит пройти медицинское обследование После этого они смогут отправиться домой.
ВСУ ударили по Ракитному, 5 человек погиблиВ ночь на 25 августа ВСУ атаковали населённый пункт Ракитное, расположенный в Белгородской области. В результате удара погибли пять мирных граждан, а также пострадали 12 человек, среди которых три несовершеннолетних, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Курская областьВСУ на нескольких участках пытаются улучшить свое тактическое положение, сообщают военкоры.
В Суджанском районе российские операторы БПЛА наносят удары по скоплениям бронетехники и транспортных средств противника в районе Суджи и её окрестностей. В Русской Конопельке продолжаются ожесточённые встречные бои, где украинские силы пытаются закрепиться в частных домовладениях.
В Черкасском Поречном украинские солдаты попытались атаковать, но попали в засаду. В самом населенном пункте продолжаются бои.
Украинская армия атакует в направлении Черкасской Конопельки. На участке идут ожесточенные бои.
В Кореневском районе ВС РФ отразили несколько атак украинской армии в направлении Комаровки и Кремяного.
«Вооруженные Силы продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации. Сорваны попытки атак в направлении Комаровка, Кремяное, в результате десять военнослужащих ВСУ сдались в плен», — сообщает Минобороны.
Власти ограничили активность в акватории водохранилища у Курской АЭС
Донецкое направлениеЗа последние сутки ВСУ выпустили 62 снаряда по территории ДНР. Всего с украинской стороны прошел 21 обстрел, передали в военном следственном управлении СК по региону.
Покровское направлениеНа Покровском направлении войска РФ активно продвигаются в жилых кварталах Новогродовки, расположенной между Селидово и Покровском. Российская армия, зайдя в город с востока несколько дней назад, уже захватила центральную часть и контролирует здание городской администрации. Если российским силам удастся занять террикон местной шахты, удержание оставшейся части Новогродовки для ВСУ станет бессмысленным, отмечает военкор Евгений Лисицын.
Также стало известно о продвижении ВС РФ в Карловке. После взятия Калиново, российские войска смогут обойти противника с тыла, что, вероятно, заставит военных Украины покинуть этот населенный пункт, иначе они рискуют попасть в окружение.
Торецкое направлениеНа Торецком направлении российские штурмовики укрепились в юго-восточных и северо-восточных частях Торецка, продвинулись на 1 км в районе Торецкой колонии №2. Ведутся ожесточенные бои.
Кураховское направлениеВ Кураховском направлении Армия России продвинулась от юга Красногоровки на запад на 700 метров, чтобы растянуть силы ВСУ по флангам. В Константиновке ВС РФ также продвигаются. Авиация нанесла удары ФАБ-250 по расположению украинских войск в н. п. Разлив под Курахово.
Российские истребили уничтожили спецназ ВСУ и НАТО на острове Змеиный
Артемовское направлениеНа Артемовском направлении российские силы действуют малыми группами, отбивая дома и улучшая фланговые позиции. В Октябрьском микрорайоне войска продвинулись еще на две улицы.
Купянское направлениеНаблюдается локальное продвижение российских войск у Петропавловки и Кругляковки. В районе Песчаного расширили выступ. Из-за нехватки резервов у ВСУ российские силы могут дойти до реки Оскол в этом месяце.
Читайте также:
В Воронежской области начался пожар с детонацией в результате атаки БПЛА
Врыв на нефтехимическом заводе в Стерлитамаке попал на видео
На месте пожара в ростовском Пролетарске ввели режим ЧС
Алина Юрчак