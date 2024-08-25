МО РФ: Российские войска отразили атаки штурмовых групп ВСУ в Курской области

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Подразделения российской армии отразили атаки штурмовых групп Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области. Невозвратные потери украинских боевиков составили до 40 человек.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В оборонном ведомстве уточнили, что атаки противник предпринимал в районе населённых пунктов Вишневка, Борки, Погребки и Спальное. Все попытки ВСУ предпринять наступательные действия были сорваны российскими военными, неприятель отступил с потерями.
Помимо живой силы, российскими бойцами был уничтожен один танк, четыре боевые бронированные машины и два автомобиля. Всего за время боёв в Курской области украинская армия потеряла более 5,8 тысячи боевиков и 72 танка, добавили в министерстве обороны РФ.
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Александр Бойцов